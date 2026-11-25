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Jude Bellingham a encore brillé en Ligue des champions mardi soir, inscrivant un superbe but d'une demi-volée lors de la large victoire du Real Madrid face au PSV Eindhoven. Ce geste a aussitôt suscité des comparaisons avec Zinedine Zidane, légende du club, auxquelles l'international anglais a répondu avec beaucoup d'humilité.

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Bellingham brille lors du large succès du Real Madrid face au PSV

Bellingham a livré une nouvelle prestation brillante mardi soir, inscrivant un superbe but lors de la large victoire du Real Madrid contre le PSV (5-1) en Ligue des champions. L'international anglais a conclu d'une demi-volée exceptionnelle une action qui a illustré sa grande forme.

Bellingham est étincelant depuis le début de la saison et porte régulièrement le Real Madrid vers l'avant. Sa dernière prestation européenne a aussitôt suscité l'enthousiasme des observateurs, nombreux à établir un parallèle entre le milieu de terrain et Zinedine Zidane, icône du club.

L'international anglais refuse les comparaisons flatteuses avec Zidane

Malgré l'engouement croissant autour de ses similitudes avec la légende française, l'ancien milieu du Borussia Dortmund a refusé ces comparaisons. Face aux médias après cette victoire convaincante, Bellingham a rapidement pris ses distances avec l'icône du club.

« Des comparaisons avec Zidane ? Non, c'est trop », a déclaré Bellingham, cité par Onze Mondial. « C'est un joli but, mais non. Zidane est bien meilleur que moi, beaucoup plus élégant. C'est mon idole de jeunesse et il est bien meilleur. »

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Un style commun et le fameux numéro cinq

Malgré la modestie de Bellingham, on comprend pourquoi les supporters et les commentateurs font le rapprochement. Outre son élégance naturelle balle au pied, l'Anglais porte lui aussi le numéro cinq, inhabituel pour son poste, que Zidane a rendu célèbre au Real Madrid.

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Par ailleurs, Bellingham est un joueur clé du Real Madrid depuis son arrivée de Dortmund en 2023. Durant cette période, le joueur de 23 ans a aidé l'équipe à remporter la Ligue des champions, la Liga, la Supercoupe de l'UEFA, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe intercontinentale. Au total, il compte 53 buts et 38 passes décisives en 158 matches, toutes compétitions confondues.

Place au match contre le Deportivo Alaves

Bellingham et ses coéquipiers vont désormais tenter de prolonger leur belle dynamique européenne sur la scène nationale. Le Real Madrid retrouve la Liga ce week-end avec un match contre le Deportivo Alaves.