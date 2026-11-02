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Le Real Madrid s’est imposé sans difficulté face au Racing Santander en Liga, mais c’est une frappe spectaculaire de Yan Diomande qui a volé la vedette. Jude Bellingham est resté bouche bée devant l’incroyable reprise de volée de son coéquipier, tandis que son équipe décrochait sans difficulté trois points cruciaux.

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Le Real Madrid s’impose sans difficulté

Le Real Madrid a signé une convaincante victoire 3-0 face au Racing Santander en Liga. L’équipe a dominé la rencontre dès le coup d’envoi et assuré les trois points grâce à une première période d’une efficacité redoutable en attaque.

Kylian Mbappe a ouvert le score sur penalty après seulement 11 minutes de jeu. Ce but précoce a donné le ton d’un après-midi particulièrement prolifique devant le but. Bellingham et Diomande ont ensuite alourdi le score pour mettre le match définitivement hors de portée du Racing Santander. Cette prestation dominante a permis à la défense du Real Madrid de passer un après-midi tranquille.

Bellingham ébloui par Diomande

Si le Real Madrid a livré une prestation collective aboutie, c’est le but sensationnel de Diomande qui a suscité la plus vive réaction. Le jeune joueur a décoché une puissante reprise de volée de l’extérieur de la surface à la 36e minute pour porter le score à 3-0. Bellingham n’a pas tardé à exprimer son admiration devant ce geste spectaculaire. Après le match, l’international anglais a reconnu avoir été totalement surpris par la qualité de frappe de son coéquipier.

« Incroyable, a déclaré Bellingham sur le site officiel du club. Je ne savais pas qu’il pouvait frapper comme ça, mais il est très bon. C’est un joueur à part, et nous sommes très heureux de l’avoir dans notre effectif. »

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L’ancien joueur du Borussia Dortmund a également souligné que Diomande prenait l’habitude d’inscrire de superbes buts de l’extérieur de la surface. Évoquant une précédente réalisation spectaculaire, il a ajouté : « Le but contre Leipzig était lui aussi incroyable. »

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Bellingham atteint la barre des 50 buts

Bellingham ne s’est pas contenté de couvrir son coéquipier d’éloges : il a également franchi un cap important face au Racing. Son but inscrit à la 22e minute était son 50e sous le maillot du Real Madrid.

« Atteindre les 50 buts avec le Real Madrid, c’est très spécial, a déclaré Bellingham. Pas seulement pour moi et mes rêves, mais aussi pour l’équipe. »

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Place aux prochains défis

Le Real Madrid va désormais se concentrer sur son match de Ligue des champions en milieu de semaine. Le club se déplacera sur le terrain de l’AEK mercredi, avant d’affronter Valence en Liga pendant le week-end.