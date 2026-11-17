Partager Suivez GOAL sur Google

Harry Kane a mis fin à 25 ans d’attente pour voir un Anglais remporter le Ballon d’Or. L’un de ses coéquipiers actuels en sélection suivra-t-il ses traces dans un avenir proche ? L’ancien joueur de l’Angleterre Mark Hateley explique à GOAL pourquoi Jude Bellingham et Declan Rice doivent être considérés comme de sérieux prétendants au trophée.

Publicité

Owen a remporté le Ballon d’Or en 2001

Après que l’ancien attaquant de Liverpool, du Real Madrid et de Manchester United Michael Owen a été désigné meilleur joueur de la planète en 2001 , le football anglais a connu une période de disette dans ce domaine.

Quatre ans après ce succès, Frank Lampard et Steven Gerrard ont terminé respectivement deuxième et troisième derrière Ronaldinho, figure emblématique du FC Barcelone. Pendant près de deux décennies, aucun Anglais n’a fait mieux. Bellingham est monté sur le podium en 2024, à la troisième place.

Kane désigné meilleur joueur de la planète

À ce stade, on se demandait sérieusement si une star anglaise remporterait un jour à nouveau la plus prestigieuse des récompenses. Alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux des plus grands joueurs de tous les temps, ont quitté le devant de la scène, des perspectives se sont ouvertes.

Kane a su saisir cette occasion en 2026 . Le prolifique attaquant du Bayern Munich a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection la saison dernière. Il est parvenu de justesse à devancer l’attaquant français Kylian Mbappe, qui a battu des records.

Publicité Publicité

Alors que le football anglais est de retour au sommet mondial, même si les titres collectifs lui échappent toujours, une sorte d’âge d’or peut-il s’ouvrir, avec Bellingham, « Galactique » du Real Madrid, et Rice, joueur clé d’Arsenal, parmi ses artisans ?

Related Topics

Bellingham et Rice peuvent-ils prétendre au Ballon d’Or ?

Interrogé sur la possibilité de voir d’autres Anglais briller au classement du Ballon d’Or , l’ancien attaquant de l’Angleterre Hateley, qui s’exprimait en partenariat avec London.Bet, a déclaré à GOAL : « Je pense que vous venez de citer deux noms que l’on placerait immédiatement parmi les prétendants. »

« Je pense que Jude, lorsqu’il aura atteint sa pleine puissance… Il a actuellement la force de la jeunesse. Je pense qu’à 27 ou 28 ans, on acquiert une autre forme de puissance en tant que joueur professionnel, puis une nouvelle encore au début de la trentaine. »

Publicité

« J’ai été déçu de voir Jude sortir contre l’Espagne parce qu’à ce stade du match, il faut quelqu’un capable de porter le ballon. Il ne suffit pas d’envoyer le ballon devant pour le conserver là-haut, c’est pour cela que Dominic Calvert-Lewin est entré. Il faut aussi quelqu’un capable de porter le ballon et de se sortir d’une situation difficile quand on subit constamment. Il faut lui donner le ballon. On l’a vu à plusieurs reprises le récupérer et courir, courir, courir, courir. Il avait encore les jambes pour le faire et il le savait. C’est pour cela que je pense qu’il était un peu déçu de sortir. »

« Mais il fait partie de ces joueurs qui vont continuer à progresser, et je pense que Thomas Tuchel comprendra cela à mesure qu’il prendra ses marques à la tête d’une sélection. »

Publicité

« C’est exactement la même chose pour Rice, mais sa menace offensive est moindre. Jude apprend encore quand intervenir et quand s’abstenir. Il lui arrive de faire un tacle stupide parce qu’il est encore très jeune, mais avec l’expérience, on peut apprendre à maîtriser cette tendance et à intervenir au bon moment. Quand il est sorti, j’ai dit que je pensais qu’il serait déçu. C’est notre homme, c’est lui qui fait remonter le ballon sur le terrain. »

Une star de l’Angleterre au sommet de son art

Bellingham avait déjà figuré parmi les prétendants au Ballon d’Or après une première saison mémorable à Madrid, marquée par des titres en Liga et en Ligue des champions ainsi que 23 buts toutes compétitions confondues. Il a retrouvé son meilleur niveau lors de la Coupe du monde 2026.

Publicité

Rice s’est lui aussi illustré lors de cette compétition, après avoir remporté la Premier League avec Arsenal. À 27 ans, il est considéré comme ayant révélé tout son potentiel et atteint un sommet dans sa carrière qu’il doit désormais maintenir.