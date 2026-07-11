Jude Bellingham a une nouvelle fois démontré son talent et propulsé l’Angleterre en demi-finale

L'Angleterre est en demi-finale de la Coupe du monde. À l'issue d'un quart de finale palpitant disputé à Miami, elle s'est imposée 1-2 face à la Norvège. Avec deux buts à son actif, Jude Bellingham a une nouvelle fois été le grand héros de l'équipe de Thomas Tuchel. L'Argentine ou la Suisse sera son adversaire en demi-finale.

Les Norvégiens ont d’emblée affiché leurs intentions offensives en se tournant naturellement vers Erling Haaland. L’Angleterre a ensuite pris le contrôle du match et, après un quart d’heure, un coup de tête de Jude Bellingham a frôlé le cadre. Peu après, Nico O’Reilly n’a pas réussi à pousser le ballon au fond des filets sur l’aile droite.

Quelques minutes après la pause, Harry Kane expédiait un coup franc au-dessus de la barre. De l’autre côté, John Stones perdait bêtement le ballon dans sa propre surface, et le défenseur avait de la chance que Haaland ne parvienne pas à atteindre le cuir assez rapidement.

À la 36^e minute, tout s’est enchaîné très vite : une faute sur Kane non sifflée, puis une frappe fabuleuse d’Andreas Schjelderup depuis la gauche qui trompe Jordan Pickford et finit dans la lucarne droite. Aucune vérification du VAR n’est effectuée et le score reste à 1-0 pour la Norvège. Les Scandinaves, alors en confiance, se créent deux nouvelles occasions par Alexander Sørloth et Martin Ødegaard, puis Sørloth manque la possibilité de servir Haaland en face à face avec Pickford.

Dans le temps additionnel d’une première période riche en rebondissements, Bellingham a égalisé pour l’Angleterre, bien servi par Anthony Gordon. Kane a même inscrit le 1-2 d’un petit lob, mais il était en position de hors-jeu. Les Three Lions regagnaient les vestiaires avec un moral retrouvé. À la mi-temps, Declan Rice et Noni Madueke cèdent leur place à Eberechi Eze et Bukayo Saka.

Dix minutes après la reprise, Torbjørn Heggem redonne l’avantage à la Norvège, mais la VAR intervient et annule le but pour une faute de Haaland. Les Norvégiens ont alors dominé les dernières minutes, poussés par leur public, mais Sander Berge a vu sa tête à bout portant heurter la barre. En fin de match, Fredrik Aursnes a repoussé in extremis une tentative de Saka, puis la tête de Bellingham a frôlé le cadre.

Les prolongations devenaient inévitables à Miami. Dès la 3^e minute du premier acte supplémentaire, le gardien Ørjan Nyland a relâché un tir, que Bellingham a transformé à bout portant. La situation semblait encore plus favorable à l’Angleterre lorsque Djed Spence fut fauché dans la surface par Oscar Bobb, entraînant un penalty. Mais, après intervention du VAR, Clément Turpin annula la décision, maintenant la Norvège dans le match.

À la mi-temps de la prolongation, Haaland a dû quitter ses partenaires. Les Scandinaves ont continué à lutter jusqu’au bout, mais c’est l’Angleterre qui décroche son billet pour le dernier carré. Il ne reste plus qu’à attendre le résultat du match Argentine - Suisse.