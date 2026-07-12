Jude Bellingham a immédiatement répondu à son sélectionneur Thomas Tuchel après le match Angleterre - Norvège : « Peut-être qu'il ne sait pas... »

Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a affiché une vive déception après la qualification en demi-finale de la Coupe du monde, malgré la victoire 2-1 contre la Norvège. « Nous avons eu de la chance », a reconnu l’Allemand auprès d’ITV.Jude Bellingham, auteur des deux buts anglais, a manifesté son désaccord avec les propos de son entraîneur.

Les Three Lions ont souffert face à des Scandinaves bien organisés. Si le redoutable Erling Braut Haaland a été globalement muselé, Andreas Schjelderup a tout de même ouvert le score pour les siens.

Après ce but égalisateur controversé, Bellingham a inscrit le but décisif en prolongation, profitant d’une erreur du gardien norvégien Ørjan Nyland. L’Angleterre a été dominée pendant une grande partie du match et s’en est parfois sortie plus par chance que par talent.

« Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd’hui », a commenté Tuchel. « Le résultat est fantastique, nous sommes en demi-finale. C’est formidable. Mais je ne suis pas satisfait de la prestation. À tous les égards. »

« L’engagement était là, mais nous nous sommes compliqués la tâche par notre manière de jouer. Des imprécisions, des erreurs tactiques, un manque de rapidité. Pas assez de régularité. Nous avons eu de la chance. »

« Nous allons nous améliorer, nous devons nous améliorer. Pour l’instant, c’est le moment de fêter ça. Il faut laisser décanter la rencontre. Nous avons besoin de tout pour réaliser une meilleure performance. »

Tuchel a toutefois rejeté l’idée selon laquelle un manque de mentalité aurait pénalisé son équipe. « La mentalité ?! », s’est-il exclamé, surpris.

« Si nous nous sommes qualifiés, c’est uniquement grâce à notre mental. Comment peut-on encore parler de mental ? C’est ça, le mental. Ce n’est pas un problème de mental. »

« On pourrait la mettre en bouteille et la vendre. Pourquoi parle-t-on de mentalité ? Le problème réside dans la qualité de notre jeu. Nous devons mieux jouer », a-t-il conclu.

Curieusement, Jude Bellingham n’a pas semblé impressionné par les propos de son sélectionneur. Juste après la rencontre, la star du Real Madrid a coupé court à toute polémique : « Ouais, bon, peu importe. Peu importe. »

« Ce fut un match difficile, très dur. Ça a été une épreuve extrêmement éprouvante pour tout le monde. J’apprécie tous les joueurs et l’engagement dont ils ont fait preuve. »

Un peu plus tard, en conférence de presse au Hard Rock Stadium de Miami, le milieu de terrain est revenu sur les propos de Tuchel. « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans de telles conditions », a-t-il lancé, allusion à la chaleur floridienne.

« Face à des joueurs comme Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa ou Alexander Sørloth, ce n’est pas une équipe facile à affronter. Nous avons essayé de créer une ambiance positive et nous devons rester sur cette dynamique pour la demi-finale. »

« Je ne saurais trop féliciter les gars. On ne gagne pas tous les matchs en jouant magnifiquement et en enchaînant mille passes. Parfois, il faut aussi gagner “à la dure”, et c’est ce que nous avons encore fait aujourd’hui », a déclaré Bellingham, d’une honnêteté sans faille.