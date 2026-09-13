Juan Pezzella présente ses excuses aux supporters du Zamalek dans un communiqué officiel et annonce sa position sur son maintien

Le Brésilien Juan Bezerra, joueur du Zamalek, a adressé un message à la direction du club et à ses supporters, dans un contexte d'incertitude entourant son avenir avec le club cairote.

Bezerra est revenu au Caire hier samedi pour trancher son avenir avec le Zamalek, après avoir refusé de rejoindre l'équipe depuis le début de la période de préparation, en raison de son souhait de partir à Shabab Al Ahli Dubai.

Bezerra a écrit sur son compte Instagram : « Au club du Zamalek et à ses supporters, j'ai passé une saison magnifique avec le club du Zamalek, et j'ai été l'un de ceux qui ont contribué au sacre en championnat. »

Il a ajouté : « Depuis Le Caire, je souhaite présenter mes excuses au club du Zamalek et à son conseil d'administration, ainsi qu'à mes coéquipiers, chacun individuellement, au staff technique dans son ensemble et aux supporters du Zamalek. J'espère que vous accepterez ces excuses, et je suis pleinement disposé à accepter toute mesure disciplinaire que le club pourrait m'imposer. »

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Il a poursuivi : « En ce moment important de ma vie, je ne peux ignorer les marques d'affection que m'ont témoignées les supporters du Zamalek et leurs chants à mon nom dans les tribunes. Ce soutien est ce qui m'a aidé à donner le meilleur de moi-même tout au long de la saison dernière, avec l'aide de mes coéquipiers. »

Bezerra a continué : « Je tiens à affirmer que ma relation avec tout le monde dans l'équipe est excellente, et je suis également reconnaissant envers le club et sa direction pour leur volonté de me voir rester au Zamalek et pour leurs efforts afin de me garder dans l'équipe. Cependant, j'ai choisi de partir car j'estime avoir aujourd'hui une opportunité formidable qui pourrait ne pas se représenter, et qui représente un grand rêve pour moi et pour ma famille. »

Il a ajouté : « C'est pour cette raison que j'ai maintenu mon souhait de partir à cette étape de ma carrière sportive, après avoir donné tout ce que j'avais au Zamalek tout au long de la saison dernière, ce dont les supporters du club ont été témoins, avec toute ma considération pour le club et ses supporters. »

Juan a souligné : « Aujourd'hui, en tant que joueur du club du Zamalek, et portant dans mon cœur une grande considération pour chaque membre de ce club, j'espère que mon souhait et ma décision de rejoindre un nouveau club se concrétiseront, selon les conditions fixées par le club, ce qui ne signifie en aucun cas que j'oublierai un jour le rôle qu'ont joué les supporters dans ma carrière. »

Il a conclu : « J'espère quitter le club du Zamalek en espérant que ma bonne relation avec tout le monde ici perdurera, car je n'ai reçu de leur part que de la considération et un respect professionnel élevé. C'est ce qui fera du club du Zamalek et de ses brillants supporters un chapitre immortel dans ma carrière footballistique. Encore une fois, je présente mes excuses à tous, et je chérirai toujours le club du Zamalek et ses supporters, qui continueront d'occuper une place particulière dans mon cœur, avec tout mon respect et ma considération. »

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