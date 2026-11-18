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Juan Mata a officiellement annoncé sa retraite du football professionnel à 38 ans, mettant un terme à une brillante carrière de deux décennies. Le milieu de terrain espagnol, réputé pour sa technique et son fair-play, a confirmé sa décision dans un message poignant sur les réseaux sociaux.

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La fin d’un parcours de vingt ans

Le meneur de jeu chevronné met un terme à sa carrière de joueur après un parcours varié qui l’a mené des grands stades européens aux championnats émergents d’Asie et d’Océanie. Mata a fait ses premiers pas chez les seniors en 2006 avec le Real Madrid Castilla, et sa dernière saison lui a valu d’être reconnu comme le meilleur joueur du championnat australien . En vingt ans, il s’est attiré la sympathie des supporters partout où il est passé, notamment à Valence, Chelsea, Manchester United, Galatasaray, Vissel Kobe et Western Sydney Wanderers.

Revenant sur la longévité de sa carrière, Mata a souligné qu’elle tenait à son amour sincère du football. « Si j’ai joué aussi longtemps, c’est grâce au plaisir que je prends à jouer. Me réveiller chaque matin avec l’envie de m’entraîner, de jouer, que ce soit dans des stades magnifiques comme Old Trafford, Stamford Bridge ou Mestalla… ou, à mes débuts, au Juventud Estadio, où le terrain se transformait en bourbier chaque hiver. Je pense que cette passion est fondamentale dans tous les domaines de la vie », a expliqué le milieu de terrain dans l’annonce de sa retraite, cité par Marca.

Un palmarès exceptionnel

Mata quitte le football comme l’un des joueurs les plus titrés de sa génération, après avoir remporté presque tous les grands trophées auxquels un footballeur professionnel peut prétendre. En club, il a notamment gagné une Ligue des champions et deux Ligues Europa, ainsi que des coupes nationales comme la FA Cup et la Coupe du Roi. Il a également ajouté à son palmarès des titres de champion en Turquie et au Japon en fin de carrière, prouvant sa valeur dans différents contextes tactiques à travers le monde.

Son palmarès international est encore plus impressionnant, puisqu’il a fait partie de l’âge d’or du football espagnol. Mata figurait dans les effectifs vainqueurs de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2012. Il a également connu le succès chez les jeunes, en remportant les Championnats d’Europe des moins de 19 ans et des moins de 21 ans. À ces grands titres s’ajoutent des distinctions individuelles et une participation aux Jeux olympiques de Londres en 2012 avec l’équipe olympique espagnole.

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Bien plus qu’un footballeur

La retraite de l’un des grands maîtres à jouer du football moderne marque véritablement la fin d’une époque. L’Espagnol s’en va après avoir disputé plus de 700 matches en club, laissant l’empreinte d’un talent marquant de sa génération. Tout au long de sa carrière sur le terrain, il s’est montré constamment créatif, inscrivant 158 buts et délivrant 175 passes décisives à ses coéquipiers. Avec lui se retire l’un des joueurs les plus intelligents du football, qui privilégiait la vision du jeu et le toucher de balle à la puissance physique.

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Au-delà de ses prouesses techniques, l’Espagnol est devenu une figure de l’engagement social dans le monde du football. Fondateur du mouvement Common Goal, il a encouragé d’autres professionnels à consacrer une part de leurs revenus à des causes caritatives. Mata a reconnu que son regard sur le jeu avait évolué avec les années : « Avec le temps, j’ai compris que le football ne se résumait pas à taper dans un ballon. En grandissant, en voyageant et en vivant dans différents pays, j’ai compris l’importance du sport en général, et du football en particulier, pour changer la vie des gens. »

Un nouveau chapitre toujours lié au football

S’il ne disputera plus de titres, Mata a rapidement précisé qu’il ne quitterait pas complètement le football. À 38 ans, il compte rester impliqué dans ce sport à un autre titre, même s’il n’a pas encore indiqué précisément quel serait son prochain rôle. Il entend mettre sa vaste expérience et sa connaissance du jeu au service de son développement et continuer à exploiter sa capacité à favoriser le progrès social.

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En concluant son message d’adieu par une promesse aux supporters et au sport qui a défini sa vie, il a laissé la porte ouverte à la suite : « Le football ne sortira pas de ma vie. Il existe de nombreuses façons de continuer à aimer le football, de continuer à l’utiliser comme vecteur de développement. Je vais peut-être arrêter de jouer professionnellement, mais je ne cesserai jamais d’être footballeur », a-t-il conclu.