Juan Antonio Pizzi et l'Arabie Saoudite, c'est fini

Le sélectionneur argentin de l'Arabie Saoudite quitte ses fonctions après l'élimination de son équipe en Coupe d'Asie des Nations contre le Japon.

Juan Antonio Pizzi a décidé de quitter ses fonctions de sélectionneur après la défaite de son équipe en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des Nations contre le Japon (1-0). Arrivé sur le banc saoudien en 2017, l'Argentin était en fin de contrat. Il aura notamment participé à la Coupe du Monde en Russie avec cette équipe, éliminée au premier tour par l'Uruguay et la Russie.

En conférence de presse à l'issue de la rencontre Pizzi s'est exprimé sur sa situation : "Je suis heureux et reconnaissant envers mes joueurs, ils ont fait ce que j'avais demandé. Bien sûr, nous avons commis des erreurs, mais nous apprendrons d'elles. Mon travail ici est terminé, personne à la Fédération n'a discuté avec moi pour renouveler mon contrat. Pour l'instant je ne sais pas quel sera mon prochain challenge."

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des Nations se poursuivent ce lundi après-midi avec Asutralie-Ouzbekistan et Emirats Arabes Unis-Kirgizistan. Ils se termineront demain avec les deux dernières affiches : Corée du Sud-BahreÏn et Qatar-Irak. Le Vietnam, le Japon, la Chine, l'Iran et donc le Japon sont déjà qualifiés pour les quarts de finale, qui se disputeront à partir de jeudi 24 janvier.