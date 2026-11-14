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Malgré l'interruption des compétitions nationales durant la trêve internationale actuelle, les supporters de football saoudiens peuvent encore voir certains jeunes talents briller en Joy League Elite.

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La trêve internationale actuelle est marquée par la tenue de 4 matchs du championnat saoudien des moins de 21 ans, après qu'ils eurent été reportés lors des journées précédentes, en raison des conditions logistiques que traversait le Royaume d'Arabie saoudite.

Le buteur de la capitale

Le talent le plus en vue que les supporters attendent de voir est sans doute Battal Al-Harthi, le buteur d'Al-Riyadh, lorsque son équipe recevra son homologue de Neom, demain dimanche, sur le terrain annexe du club d'Al-Riyadh, dans la capitale saoudienne, dans le cadre des rencontres de la sixième journée.

Al-Harthi aborde ce match avec un moral élevé, notamment après avoir inscrit un but magnifique qui a offert à son équipe un point précieux lors du derby de la capitale saoudienne face au rival traditionnel, Al-Nassr.

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La rencontre s'est soldée par un match nul sur le score de 1-1, Battal Al-Harthi ayant inscrit l'unique but d'Al-Riyadh très tôt dans la partie, précisément à la troisième minute, sur un penalty parfaitement exécuté.

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Ce but a porté le total d'Al-Harthi à 6 réalisations cette saison en Joy League Elite, ce qui le place à la septième position du classement des buteurs de la compétition, à seulement 3 buts de Moussa Adam, la star d'Al-Ahli, qui trône en tête.

Battal Al-Harthi est considéré comme le meilleur buteur de la capitale saoudienne, Riyad, lors de la saison en cours de la Joy League Elite jusqu'à présent, malgré la présence de deux grands clubs de la taille d'Al-Hilal et d'Al-Nassr et des stars qu'ils possèdent.

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Ghali Al-Chamri

Ce même match verra la présence d'un autre joueur dont l'étoile a fortement brillé ces derniers temps, à savoir Ghali Al-Chamri, la star de Neom, sur lequel les supporters de son équipe comptent énormément lors de la confrontation attendue face à Al-Riyadh.

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Ghali Al-Chamri a été la star la plus en vue de la dernière journée, après avoir mené Neom à une large victoire contre Al-Watan sur un score de 4-0, en inscrivant trois buts qui l'ont placé parmi les auteurs d'un triplé dans l'édition actuelle de la Joy League Elite.

Al-Chamri a fait preuve d'une grande intelligence dans ses déplacements sans ballon et pour échapper au piège du hors-jeu, en plus d'un bon placement à l'intérieur de la surface de réparation et de l'exploitation des espaces entre les défenseurs.

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Les buts de la star de Neom ont varié entre le pied et la tête, offrant une prestation offensive complète et confirmant qu'il est l'un des noms les plus marquants qui ont attiré les regards ces derniers temps.

Al-Chamri a rejoint la liste des auteurs de triplés cette saison, qui comprend Mohamed Al-Issa d'Al-Ettifaq, Jefferson Ramos d'Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi d'Al-Ittihad, Daniel Al-Habib d'Al-Faiha et Ziyad Aba d'Al-Ahli.

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Nouh Al-Yami

Ghali Al-Chamri n'était pas le seul joueur dont l'étoile a brillé en Joy League Elite ces derniers temps, puisque Nouh Al-Yami, joueur d'Al-Akhdoud, a lui aussi brillé de manière évidente lors des deux dernières journées.

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Al-Yami a inscrit un but lors de l'unique victoire d'Al-Akhdoud cette saison, aux dépens de Damac sur le score de 3-2, lors de la neuvième journée, avant d'en ajouter un autre dans la défaite face à Al-Tadamon sur le même score lors de la dernière journée.

On peut dire que Nouh Al-Yami reste le plus grand point positif du club d'Al-Akhdoud, malgré les circonstances négatives qu'il traverse au cours de la saison en cours.

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Alors qu'Al-Akhdoud occupe la vingt-deuxième place au classement avec seulement 3 points issus d'une victoire et de 4 défaites, Nouh Al-Yami a inscrit deux buts sur les 5 de l'équipe cette saison, soit un pourcentage de 40 %.

Al-Yami s'emploiera à démontrer davantage de qualités offensives et à continuer de marquer pour un troisième match consécutif, lors de la confrontation face à Al-Jabalain dans le cadre des rencontres de la sixième journée.

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Amadou Diang

Un autre buteur fera son apparition lors de la journée de la trêve internationale en Joy League Elite, à savoir le Sénégalais Amadou Diang, attaquant d'Al-Hazem, tenant du titre de la dernière édition, lorsqu'il affrontera Al-Tadamon lors de la cinquième journée.

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Diang affiche des niveaux très solides lors des dernières journées de la Joy League Elite, la plus récente étant lors de la dixième journée, lorsqu'il a inscrit un but dans la victoire d'Al-Hazem contre Al-Khaleej sur le score de 2-0.

L'attaquant sénégalais a également inscrit deux buts dans la victoire contre Al-Wehda sur le score de 5-0, dans le cadre des rencontres de la huitième journée, lors de laquelle il a été choisi parmi les 5 meilleures stars de la journée.

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De manière générale, Diang occupe la septième place au classement des buteurs de la saison en cours de la Joy League Elite avec 6 buts, ce qui le pousse à devoir marquer pour poursuivre Moussa Adam, la star d'Al-Ahli, qui trône en tête.

Nawaf Al-Jadawi

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Lors de ce même match, une nouvelle star qui a elle aussi réussi à briller au cours des trois dernières journées fera son apparition, à savoir Nawaf Al-Jadawi, joueur d'Al-Tadamon, lors de la confrontation face à Al-Hazem.

Al-Jadawi a inscrit un but lors du match nul contre Al-Ahli sur le score de 3-3 lors de la septième journée, puis le but de la victoire contre Al-Ansar lors de la huitième journée, puis un troisième dans la victoire contre Al-Akhdoud sur le score de 3-2, lors de la dixième journée.

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Sur les 9 buts inscrits par l'équipe d'Al-Tadamon cette saison dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, Nawaf Al-Jadawi en a marqué 3, ce qui fait de lui le deuxième buteur de l'équipe derrière Ziyad Al-Chamri, qui a inscrit 4 buts.