Jovic veut imiter Ronaldo en Serie A après son départ du Real Madrid

L'international serbe veut connaître le même succès que la superstar portugaise en Serie A.

L'ancien attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, veut imiter le succès de Cristiano Ronaldo lors de son passage en Serie A avec la Juventus. En manque de temps de jeu chez les Merengue où il était la doublure de Karim Benzema, Luka Jovic a rejoint la Fiorentina pour une durée indéterminée lors du mercato estival afin de relancer sa carrière.

"J'espère que le N°7 va me porter chance"

Cristiano Ronaldo a remporté cinq trophées, dont deux Scudettos, avec les Bianconeri en trois ans. Il a également été nommé footballeur de l'année en Serie A en 2019 et 2020. Après avoir signé pour le club italien, Jovic s'est adressé aux médias lors une conférence de presse où il a parlé de son admiration pour Ronaldo. "Je suis inspiré par Cristiano Ronaldo et j'espère pouvoir faire aussi bien que lui en Italie", a déclaré l'international serbe.

L'ancien joueur du Real Madrid a également révélé pourquoi il a choisi le maillot n°7 à la Fiorentina. "Je l'ai choisi parce qu'il n'y avait pas d'autres numéros qui me plaisaient. C'est la première fois que je vais le porter, j'espère qu'il me portera chance", a révélé l'international serbe.

Luka Jovic a également laissé entendre qu'étant un attaquant, il est prêt à assumer les tirs au but pour son équipe et à marquer autant de buts que possible : "Je suis prêt à les tirer les penaltys à l'avenir car ils sont très importants pour nous, les attaquants. J'espère en tirer beaucoup".

Jovic à la recherche de sensations après trois ans cauchemardesques

Ambitieux, Luka Jovic espère retrouver des couleurs en Italie. Le Serbe a connu une carrière en dents de scie jusqu'à présent. Après avoir échoué à Benfica, il avait rebondir de bien belle manière à Francfort, empilant but sur but. L'attaquant de 24 ans a ensuite été recruté à prix d'or au Real Madrid mais n'a jamais réussi à s'imposer, inscrivant seulement trois buts en cinquante et un matches toutes compétitions confondues.

Prêté à Francfort en 2021, et désormais transféré à la Fiorentina, Luka Jovic va devoir démontrer qu'il n'a pas perdu son talent et son sens du but. Nul doute que la Viola, qui a perdu Dusan Vlahovic en janvier dernier, espère que le compatriote de l'attaquant de la Juventus sera aussi efficace que lui sous le maillot de la Fiorentina.