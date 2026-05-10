Journée historique pour Côme : Douvikas envoie le club en Coupe d’Europe

Dimanche après-midi, Côme a inscrit son nom dans l’histoire du club en se qualifiant pour la première fois pour une compétition européenne. Grâce à une victoire étriquée contre Hellas Vérone, l’équipe de Cesc Fàbregas est mathématiquement assurée de prendre part à une épreuve continentale la saison prochaine.

Le club lombard, revenu au plus haut niveau italien lors de la saison 2024-2025 après plus de vingt ans d’absence, a conclu cette première année de Serie A à une prometteuse dixième place.

Cet essor sportif coïncide avec le rachat du club en 2019, alors que Como évoluait encore en Serie D. Cette année-là, les frères Hartono ont pris les commandes du club, qui dispose désormais de l’un des actionnaires les plus fortunés du calcio.

Cette saison confirme la tendance : le club lombard a passé l’essentiel de l’exercice 2024/2025 dans la première partie du classement de Serie A et a validé son billet pour l’Europe dimanche en s’imposant sur la pelouse de l’Hellas Vérone (0-1).

Le but libérateur est intervenu à la 70^e minute, œuvre de l’ancien joueur du FC Utrecht Anastasios Douvikas, qui a aisément battu Andrias Edmundsson avant de contrôler parfaitement le ballon et de battre le gardien d’une frappe puissante dans le coin droit.

Grâce à ce succès, le club lombard est d’ores et déjà assuré de disputer au minimum la Ligue Europa Conférence. Mais l’équipe de l’entraîneur espagnol reste en course pour des accessits plus prestigieux : la Juventus, 3e, et l’AC Milan, 4e, ne sont qu’à trois et deux points, alors qu’il reste deux journées à jouer. Toutefois, les Rossoneri ont encore un match à disputer ce week-end et pourraient donc repousser leur retard à cinq unités.