La tristesse a envahi le club de Pyramids après le décès du général Hicham Zeid, directeur de la gestion des matchs du club, ce mardi, à la suite d'une crise sanitaire soudaine survenue au cours des derniers jours, à l'issue de laquelle il avait été transporté dans un hôpital du Nouveau Caire avant de rendre l'âme.

Le conseil d'administration du club de Pyramids, le comité exécutif et l'ensemble des employés du club ont rendu hommage au général défunt, exprimant leur profonde tristesse à l'annonce de son décès et présentant leurs condoléances à sa famille et à ses proches, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans Sa vaste miséricorde.

Le club a souligné que Hicham Zeid faisait partie des compétences reconnues pour leur dévouement et leur abnégation au travail, et qu'il avait beaucoup apporté à Pyramids au cours des années durant lesquelles il a assumé la responsabilité de la gestion des matchs, jouant un rôle de premier plan dans l'organisation et la gestion des rencontres de l'équipe.

Pyramids a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir dans Son vaste paradis et d'accorder à ses proches patience et réconfort, à la suite de sa disparition qui a laissé un profond sentiment de tristesse au sein du club.

Le club a annoncé que la prière funéraire pour le général Hicham Zeid sera célébrée cet après-midi, son corps devant être inhumé dans le cimetière familial.