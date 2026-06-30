Journaliste de BeIN Sports : « Tu es libre de ne pas soutenir le Maroc, mais ne néglige pas sa grandeur. »

Le journaliste libanais Hussein Yassin a salué le parcours exceptionnel que poursuit la sélection marocaine dans la Coupe du monde 2026, affirmant que les « Lions de l'Atlas » sont désormais un modèle à suivre dans le football arabe, au vu des exploits historiques réalisés par l'équipe ces dernières années.

Lors des 32es de finale de la Coupe du monde, les Marocains avaient signé une victoire historique aux tirs au but (3-2) face aux Pays-Bas, après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Le correspondant de beIN Sports a fait part, sur ses réseaux sociaux, de sa compréhension à l’égard des supporters arabes qui souhaitaient voir le Maroc éliminé, tout en rappelant que le choix de soutenir une équipe nationale ou un club relève de la sphère privée et ne saurait être imposé.

Il a ajouté : « Je comprends que certains aient souhaité la défaite du Maroc, et on ne peut obliger personne à soutenir telle ou telle équipe, mais je ne peux pas comprendre qu’on refuse de reconnaître la force du Maroc, qui est de loin la meilleure équipe arabe de l’histoire de la Coupe du monde, loin devant les autres. »

Il a rappelé que cette performance n’était pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un projet sportif global, axé sur la planification, le travail et la valorisation des talents, comme le prouvent les performances régulières du Maroc sur la scène internationale.