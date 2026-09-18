Le joueur Hamza Abdelkarim a prolongé son contrat cette semaine avec le FC Barcelone, ses conditions financières s'étant améliorées et le montant de la clause libératoire de son contrat étant passé à 150 millions d'euros.

Le meilleur buteur du Barça durant la période de préparation de la nouvelle saison conserve sa licence avec l'équipe réserve, malgré son intégration complète dans la dynamique de l'équipe première, avec laquelle il s'entraîne quotidiennement à la cité sportive.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Sport », le cas du joueur est unique, car il est le seul joueur de l'effectif de l'équipe première à quitter les installations du club catalan à pied.

Alors que le reste des joueurs arrivent et repartent à bord de leurs voitures personnelles, le joueur égyptien sort à pied par la porte la plus proche du terrain d'entraînement « Tito Vilanova » et traverse la rue pour rejoindre son lieu de résidence, l'un des appartements que le club met à disposition de ses jeunes joueurs, généralement lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité et achèvent leur période de résidence à « La Masia ».

Hamza Abdelkarim vit à Sant Joan Despí, où il a l'habitude d'apparaître sur des photos souvenirs avec certains supporters qui se promènent aux abords des installations du Barça à la recherche d'une rencontre avec leurs stars, et il ne refuse la demande d'aucun d'entre eux.

Ainsi, la nouvelle vie de Hamza Abdelkarim, loin des déplacements avec l'équipe, ne l'oblige pas à effectuer de grands trajets.



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