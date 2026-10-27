Les supporters du Real Madrid ont vécu des moments de sourires et de satisfaction lors de leurs rassemblements matinaux dans la capitale espagnole, Madrid, après la victoire sur le Barça dans le Clasico. Certains d'entre eux ont même reçu les félicitations des supporters de l'Atlético de Madrid, désormais convaincus que leur équipe est capable d'arracher la tête du championnat espagnol au Barça, qui ne devance l'Atlético que de deux points.

Selon le quotidien catalan « Sport », des alliés inattendus ont fait leur apparition dans une course au titre de Liga qui s'annonce brûlante, après que l'équipe de Mourinho s'est imposée face à la troupe de Flick sur le score de 2-1 au Camp Nou, une victoire qui a débarrassé le club merengue, présidé par Florentino Pérez, du costume de victime qu'il avait endossé avant la rencontre.

Le quotidien souligne que Mourinho a réussi à exploiter le rôle de victime pour renforcer l'esprit de compétition au sein de ses équipes, puisqu'il avait suivi la même approche lors de son premier passage au Real Madrid, avant d'y recourir de nouveau dans les jours qui ont précédé la chute du Barça lors de son premier Clasico depuis son retour.

En revanche, cette deuxième défaite consécutive a semé le doute au sein de l'équipe de Flick, tandis que le club merengue aborde la dernière phase de l'année avec optimisme, ayant le sentiment d'avoir retrouvé le bon chemin.

Comme c'est souvent le cas dans la carrière de Mourinho, les échos du passé sont revenus au premier plan. Frank Lampard avait expliqué cette méthode dans des déclarations rapportées par le journal « Irish Independent » en 2019, évoquant à cette occasion Chelsea sous la houlette de l'entraîneur portugais : « Il nous a fait croire que tout le monde voulait notre échec. »

Cette conviction a contribué à souder les rangs de l'équipe derrière son entraîneur et a aidé à bâtir l'une des équipes les plus compétitives de l'histoire de la Premier League.

Juste avant la confrontation entre le Barça et le Real Madrid, une atmosphère similaire s'est installée au sein du club merengue, où Tomás Roncero a affirmé, dans des déclarations diffusées par la radio « Cadena SER » le 12 octobre, que « tout arbitre sait que s'il penche en faveur du Real Madrid, il aura un problème ».

Mourinho a maintenu son discours victimaire même après la victoire, lorsqu'il a assuré que l'assistance vidéo à l'arbitrage avait fait défaut sur l'action entre João Cancelo et Diomande.

L'entraîneur portugais a réclamé l'expulsion d'un des joueurs, mais la plateforme « Archive VAR » et l'ancien arbitre Iturralde González ont rejeté cette interprétation, estimant que l'action méritait un carton jaune.

Une révolution dans le vestiaire du Real Madrid

Au sein de la salle de conférence de presse de Valdebebas, la peur de la défaite était également présente avant la visite au Camp Nou. Certains observateurs proches du Real Madrid avaient anticipé les événements et s'étaient préparés à l'éventualité d'une défaite avant même qu'elle ne survienne, alors que les messages émanant du vestiaire étaient tout à fait différents.

Mourinho a réussi à instaurer un climat de confiance qui s'est reflété dans les performances des joueurs sur le terrain, et la solidarité entre les membres de l'équipe a été la clé de la victoire : lorsqu'un joueur commettait une erreur, il trouvait un coéquipier derrière lui pour rattraper la situation.

Roncero lui-même, l'une des voix les plus représentatives des supporters du Real Madrid, a reconnu avoir eu des échanges avec un certain nombre de supporters avant le match, après qu'ils eurent cru que le Barça allait remporter une victoire écrasante.

Cette peur s'est nourrie de l'absence du gardien Thibaut Courtois, bien que le Real Madrid eût remporté trois des quatre Clasicos disputés par Andriy Lunin.

Les pronostics d'une victoire écrasante ont alimenté le désir des joueurs du Real Madrid de faire leurs preuves, après qu'ils eurent eu le sentiment de ne pas être suffisamment reconnus.

Mourinho a bien géré les fuites qui évoquaient une titularisation d'Eduardo Camavinga, avant que le joueur français ne se transforme en atout gagnant du Clasico et ne crée l'action qui s'est conclue par le deuxième but, scellant le score à 2-1.

L'effet de cette gestion psychologique est apparu clairement dans la célébration collective des joueurs du Real Madrid après le deuxième but, inscrit par Kylian Mbappé.

Malgré l'ampleur des dépenses durant les périodes de transferts et le fait que le Real Madrid dispose d'un plafond salarial nettement supérieur à celui du Barça, le parcours des deux équipes au cours des deux dernières années a permis à Mourinho d'utiliser l'idée d'une supériorité supposée du Barça comme un stimulant pour ses joueurs.

L'entraîneur portugais a emprunté un chemin qu'il connaissait déjà bien : l'expérience de l'Inter Milan en 2010 en est un exemple clair, puisque, même après la victoire 3-1 face au Barça à l'aller des demi-finales de la Ligue des champions, Mourinho avait affirmé que son équipe pourrait perdre par un large écart de buts au Camp Nou lors du match retour.

Après la victoire lors du premier Clasico de cette saison, les supporters du Real Madrid sont passés du pessimisme le plus total à l'euphorie la plus intense, un scénario qui s'était reproduit après la victoire sur le Barça au stade Santiago Bernabéu la saison dernière, lors d'un match marqué par le mécontentement de Vinicius Junior après que son entraîneur eut décidé de le remplacer.

Edu Aguirre a déclaré, après la victoire de dimanche, lors de son passage dans l'émission « El Chiringuito » : « C'était un match qui se terminait sur un score de 4-1 ou 5-1. Nous avons un meilleur entraîneur, et tout est à notre portée pour remporter le championnat. »

Roncero a adopté une position similaire, en déclarant : « C'était un match où nous pouvions marquer quatre ou cinq buts dans les cages du Barça. »

Cette exagération reflète un état émotionnel habituel au Real Madrid, qui aspire ardemment à décrocher des titres et à recevoir de bonnes nouvelles, comme la victoire obtenue au Camp Nou.

Cependant, les célébrations sur la chaîne de télévision officielle du club ont coïncidé avec la persistance des plaintes concernant l'arbitrage, puisqu'il y était commenté : « Un récital du Real Madrid, mais une VAR à la carte. »

La victoire a modifié l'ordre des priorités au sein du Real Madrid et a offert à l'équipe de Mourinho l'occasion de profiter d'une atmosphère positive, du moins jusqu'au prochain faux pas.

Mais l'entraîneur portugais a tenu à rappeler que la valeur de cette victoire dépendra de la capacité de l'équipe à enchaîner les résultats positifs et à construire sur ce qu'elle a réalisé lors du Clasico.