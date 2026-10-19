Un journal catalan a accusé le Real Madrid d'intensifier ses pressions sur l'institution arbitrale espagnole avant le match très attendu face au Barça, dimanche prochain, sur la pelouse du Camp Nou, estimant que les plaintes répétées du club merengue au cours de la semaine ont contribué à créer une atmosphère tendue à l'approche du Clasico, dans un contexte de lutte pour la tête du championnat espagnol et d'un écart de six points entre les deux équipes.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a affirmé que le Real Madrid a utilisé sa chaîne de télévision officielle et les déclarations de ses dirigeants, en plus de ses critiques adressées à Javier Tebas, président de la Liga, pour accentuer la pression avant le match à venir, estimant que le club cherche à instaurer un climat de tension susceptible d'influencer les réactions aux décisions arbitrales durant la rencontre.

Il a ajouté que la tension s'est accrue après la polémique qui a accompagné le match entre le Real Madrid et Séville, lorsque l'action impliquant le Turc Arda Güler, qui n'a pas fait l'objet d'une intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage, a suscité des critiques et des interrogations quant aux décisions arbitrales, alors que le club merengue estime avoir été victime de décisions injustes ces derniers temps.

Alberola Rojas favori pour diriger le Clasico

Concernant l'identité de l'arbitre du match, le journal catalan a précisé que la Fédération espagnole n'a pas encore officialisé la désignation, mais qu'Alberola Rojas est devenu le candidat le plus en vue pour diriger le Clasico, après qu'Hernández Hernández était initialement considéré comme le candidat le plus probable. Le nom de l'arbitre de l'assistance vidéo à l'arbitrage (« VAR ») n'a pas non plus encore été tranché.

Le journal estime que l'arbitre qui dirigera la rencontre sera soumis à une forte pression, dans un contexte de polémique arbitrale croissante au cours des dernières semaines, notamment après le derby de Madrid, qui a vu des protestations des supporters du Real Madrid sur des actions qu'ils jugeaient passibles d'expulsions de joueurs de l'Atlético Madrid.

Le journal est revenu sur les protestations des supporters du club merengue au sujet d'interventions liées à Kang-in Lee et Valverde, ainsi que sur l'action impliquant Romero et Bellingham, estimant que ces événements ont contribué à intensifier le débat sur les prestations des arbitres avant le match à venir.

Il a également évoqué la suspension du Brésilien Vinicius Junior, qui sera absent du Clasico à la suite de la sanction consécutive à son expulsion lors du match face à Villarreal, après avoir tiré les cheveux de Saliba, joueur de l'équipe adverse, selon ce qu'indique le rapport.

La Ligue des champions fait monter la tension

Le journal a affirmé que la tension ne se limitera pas aux déclarations et à la polémique arbitrale, car les jours précédant le Clasico seront ponctués de matchs importants en Ligue des champions : le Barça se rendra sur le terrain du Paris Saint-Germain, tandis que le Real Madrid accueillera l'équipe de Leipzig.

Il a ajouté que le tableau se clarifiera davantage après la fin des deux rencontres européennes, avec la connaissance de l'état des joueurs et de leur degré de disponibilité pour participer au Clasico, s'attendant à ce que le débat sur l'arbitrage s'intensifie dès l'annonce officielle de l'équipe arbitrale du match.

Le journal s'attend à ce que la chaîne officielle du Real Madrid « RMTV » suive la désignation de l'arbitre et l'analyse à travers les séquences vidéo qu'elle a l'habitude de publier pour débattre des décisions arbitrales controversées, ce qui pourrait ajouter davantage de tension à l'atmosphère entourant le match.

Le journal a conclu son rapport en soulignant que les jours à venir seront extrêmement sensibles avant que la rencontre ne se déplace sur le terrain, dans un contexte de lutte sportive pour les points et de polémique croissante autour de l'arbitrage, affirmant que le résultat du Clasico à lui seul déterminera en grande partie l'orientation des réactions après le coup de sifflet final.

Avant le Clasico : toutes les pressions arbitrales possibles sur la table