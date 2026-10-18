Journal catalan : l'absence de carton rouge pour Güler est un « scandale » avant le Clasico

Les supporters présents au stade Santiago-Bernabéu ont scandé des chants contre Negreira, le Barça et Tebas pendant près de 5 minutes, jusqu'à la première action polémique, dont le Real Madrid a finalement tiré profit lors de son duel face au Séville FC.

Le quotidien catalan Sport rapporte que l'arbitre Mateo Busquets Ferrer n'a pas brandi un carton rouge pourtant évident à l'encontre d'Arda Güler, après son agression sur Piqué, dans une action où le ballon n'était pas en jeu.

Cette action aurait dû priver le milieu de terrain turc de participer au Clasico, mais il a finalement échappé à toute sanction.

Sport poursuit : "L'action est claire, même si aucune caméra rapprochée n'a montré les deux joueurs en train de s'accrocher. Güler et Piqué couraient en direction du but sévillan, alors que le ballon se trouvait très loin d'eux, et chacun a commencé à chercher le contact avec l'autre, jusqu'à ce que le joueur turc porte un coup de coude dans la zone située entre le cou et le visage."

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Le joueur du Séville FC s'est effondré sur la pelouse, en proie à de vives douleurs, mais l'arbitre n'a pas sanctionné cette action.

Busquets Ferrer se trouvait relativement loin des faits, le ballon étant situé dans une autre zone du terrain. Mais quelques minutes plus tard, alors que l'arbitre portait la main à son oreille pour écouter ce qu'on lui transmettait, l'assistance vidéo à l'arbitrage a décidé de ne pas l'appeler devant l'écran de visionnage.

Les deux joueurs sanctionnés ont été Félix et Dean Huijsen, après l'accrochage qui a suivi le coup de coude porté par Güler.

Le défenseur du Real Madrid a insisté pour aider Piqué à se relever, tandis que Félix est intervenu pour défendre son coéquipier.

Sport précise : "C'est Güler qui a donné un coup de coude, mais la sanction a touché d'autres joueurs."

Le journal ajoute : "Ce qui rend l'affaire encore plus polémique, c'est que Güler est l'auteur du premier but de la rencontre. Un but qui restera entouré de points d'interrogation, car le joueur turc n'était pas censé rester sur le terrain après son geste dangereux à la 24e minute."