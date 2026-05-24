Joueurs, supporters et journalistes en ont assez d’un seul homme lors d’Ajax – FC Utrecht

La première période d’Ajax - FC Utrecht peine à retenir l’attention. Un homme attire toutefois davantage les critiques que les joueurs : l’arbitre Allard Lindhout.

L’officiel ne s’est pas encore montré très autoritaire en première période, ce qui irrite plusieurs joueurs. La situation a atteint son paroxysme lors d’un tacle de Dani de Wit à la 32^e minute. Plusieurs joueurs de l’Ajax, dont Lucas Rosa, ont réclamé un carton jaune, mais Lindhout a refusé de le sortir.

« C’est la première faute pour laquelle on peut vraiment envisager un carton jaune », estime également le commentateur d’ESPN Mark van Rijswijk. « De Wit n’a aucune intention de jouer le ballon. Ce n’est pas violent, mais il coupe l’attaque de l’Ajax. Rosa est hors de lui. »

Mike Verweij, journaliste et spécialiste de l’Ajax à De Telegraaf, partage cette frustration. Il juge incompréhensible que Lindhout ait été désigné pour officier lors de la finale des barrages, un match à enjeu considérable.

« Pourquoi Gözübüyük et Makkelie, les deux meilleurs arbitres néerlandais, ne sont-ils pas simplement désignés pour les finales des barrages ? » s’interroge Verweij sur X. « Après Van der Eijk hier à Volendam – Willem II, c’est Lindhout qui gâche tout à Ajax – Utrecht. Mauvais choix, KNVB. »

Son collègue Jeroen Kapteijns approuve, tandis que les supporters des deux camps expriment aussi leur colère : « C’est un miracle que Lindhout ait encore sa licence » ou encore « Incompétent, cet arbitre ! ».

« Lindhout est sans doute le pire arbitre des terrains néerlandais. Même le bénévole qui arbitre les matchs du club local de bière fait mieux », peut-on lire ailleurs.