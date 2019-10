Joueur du mois de septembre en L1 : Osimhen, Pallois et Slimani nommés

Les attaquants du LOSC et de Monaco, ainsi que le défenseur de Nantes, sont en lice pour le trophée UNFP du mois de septembre en Ligue 1.

La et l'UNFP s'associent à FIFA 20 pour le titre de joueur du mois en . Nicolas Pallois (FC ), Victor Osimhen (LOSC) et Islam Slimani (AS ) sont ainsi en lice pour septembre après leurs bonnes performances individuelles.

Le défenseur central des Canaris symbolise la bonne forme de son équipe, actuellement 2e derrière le PSG. Du côté de , Osimhen a déjà inscrit sept buts et a remplacé Nicolas Pépé dans le coeur des supporters nordistes.

Enfin Islam Slimani a rapidement su prouver que son prêt en provenance de Leicester était une excellente passe décisive. Il a été impliqué sur neuf buts (quatre réalisations et cinq passes décisives) depuis le début de la saison.

Le lauréat aura une carte personnalisée et boostée pour le mode FIFA Ultimate Team. Il est possible de voter ici pour désigner le joueur du mois de septembre en Ligue 1.