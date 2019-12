Joueur Africain de l'année : Mahrez, Salah et Mané finalistes

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné ce dimanche les trois finalistes encore en course pour décrocher le titre de joueur africain de l'année et succéder ainsi à Mohamed Salah... lequel est une nouvelle fois en course cette année.

L'Egyptien, vainqueur de la avec et co-meilleur buteur de en 2018-2019, est accompagné de son coéquipier chez les Reds et finaliste de la CAN avec le , Sadio Mané (lui aussi co-meilleur buteur du championnat d' en mai dernier avec 22 buts). Les deux joueurs viennent d'ailleurs d'élargir leur palmarès de l'année avec la Coupe du monde des clubs, remportée au détriment de Flamengo (1-0, ap).

Enfin, le trio est complété par un vainqueur de la avec les Fennecs : Riyad Mahrez. Pas toujours titulaire avec aux yeux de Pep Guardiola, l'Algérien a brillé l'été dernier en Egypte et répond présent dès que son entraîneur catalan fait appel à lui avec les Skyblues - à l'image de son but contre son ancien club de Leicester ce samedi.

And then there are 3!



🇪🇬 @MoSalah@LFC - @Pharaohs



🇩🇿 @Mahrez22@ManCity - @LesVerts



🇸🇳 Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal



Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada?