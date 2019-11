Joueur Africain de l'année : Mahrez et Mané parmi les 30 nominés

La CAF a dévoilé ce dimanche les 30 joueurs nominés pour le titre de joueur africain de l'année. Le lauréat sera connu le 7 janvier prochain.

Les 30 prétendants au titre de meilleur joueur africain de l'année 2019, sélectionnés par la Confédération africaine de football (CAF) sont désormais connus.

Une liste dans laquelle on retrouve notamment quatre Algériens victorieux de la dernière contre le (1-0) : Baghdad Bounedjah, Ismail Bennacer, Riyad Mahrez et Youcef Belaili. Côté lions de la Teranga justement, on retrouve Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly et Sadio Mané.

L'article continue ci-dessous

Your African Player of the Year Nominees 🌍🏅



Who'll win the prestigious award? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7 — CAF (@CAF_Online) November 24, 2019

Parmi les autres joueurs évoluant en se trouvent également Eric-Maxim Choupo-Moting et Victor Osimhen, arrivé cet été à . Une liste qui comprend également Mohamed Salah, champion d'Europe avec , Pierre-Eymerick Aubameyang, co-meilleur buteur de sous les couleurs d' la saison dernière ou encore son nouveau coéquipier chez les Gunners, Nicolas Pépé.

Belmadi et Cissé parmi les meilleurs entraîneurs

Le néo-lillois Victor Osimhen est également nominé parmi les meilleurs jeunes, tout comme l'ancien rennais Ismaïla Sarr, aujourd'hui à .

Parmi les entraîneurs choisis, enfin, on retrouve notamment les sélectionneurs algérien Djamel Belmadi et sénégalais Aliou Cissé, mais également deux Français : Corentin Martins (sélectionneur de la ) et Nicolas Dupuis ( ).

5⃣ Club Coaches

5⃣ National Team Coaches



Nominees for the 2019 Coach of the Year 👇 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/5xEebiVqaG — CAF (@CAF_Online) November 24, 2019

La cérémonie se tiendra à Hurghada, en Egypte, le 7 janvier. Retrouvez la liste de l'ensemble des nominés de chaque catégorie ici.