« Joshua Zirkzee serait sur le point d'être transféré pour 25 millions d'euros »

Selon La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee est en pole position sur la short-list de l’AS Rome. Lors de récentes discussions avec le propriétaire du club, Ryan Friedkin, l’entraîneur Gian Piero Gasperini a vivement plaidé pour la venue de l’attaquant de 25 ans, libre de tout contrat avec Manchester United.

L’intérêt de la Roma pour Zirkzee n’est pas nouveau : l’hiver dernier, un transfert de l’ancien attaquant de Bologne semblait déjà imminent, après un long travail des dirigeants romains et l’ouverture manifestée par le joueur à un changement de club. Finalement, le dossier avait échoué en raison de développements internes à Manchester United.

Le 5 janvier, United a limogé l’entraîneur Rúben Amorim, puis Michael Carrick a pris les commandes. L’Anglais a redressé l’équipe, l’a menée à la 3^e place de Premier League et a donc qualifié le club pour la Ligue des champions. Entre-temps, Carrick a même prolongé son contrat jusqu’en 2028.

Pour Zirkzee, ce changement d’entraîneur n’a toutefois pas changé grand-chose. Malgré le regain de forme de Manchester United, son rôle est resté limité. Sous les ordres de Carrick, le Néerlandais n’a été titularisé qu’une seule fois (lors du match nul et vierge contre Sunderland le 9 mai).

Au total, l’attaquant n’a disputé que 127 minutes, réparties sur dix matchs, et est resté sur le banc pendant cinq rencontres ; il en a également manqué deux en raison d’une blessure.

Pour la saison prochaine, les perspectives sont tout aussi limitées : Carrick a déjà demandé des renforts offensifs, augmentant encore la concurrence. Un départ de Zirkzee apparaît donc presque inévitable.

La Roma y voit une opportunité. Selon La Gazzetta dello Sport, un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros pourrait suffire à convaincre Manchester United de laisser partir le Néerlandais. Ce montant est nettement inférieur aux 42,5 millions d’euros versés par le club anglais à Bologne en 2024.

Gasperini lui imagine d’ailleurs un rôle précis : non pas celui d’avant-centre, mais de milieu offensif gauche évoluant derrière l’attaquant. Un positionnement qui permettrait de former un duo d’attaque néerlandais avec Donyell Malen, perspective qui, selon le quotidien sportif transalpin, enthousiasme particulièrement l’entraîneur.