Joshua Zirkzee se met en évidence aux yeux de Carrick avec un superbe but en solo pour Manchester United

Manchester United a dominé BK Rosenborg lors d’un match amical. En Norvège, les hommes de Michael Carrick se sont imposés 5-0. Joshua Zirkzee a été le grand artisan du succès des visiteurs.

Shea Lacey, un joueur issu du centre de formation qui avait déjà eu du temps de jeu en équipe première la saison dernière, a donné l’avantage à Manchester United. Il est entré dans la surface en dribblant avant d’enrouler sa frappe dans le petit filet opposé : 1-0.

Ce n’est qu’en seconde période que le géant anglais a creusé l’écart face à Rosenborg. Joshua Zirkzee a éliminé son adversaire direct puis le gardien avant de conclure : 2-0.

Manchester United a ensuite aggravé le score grâce au jeune Jacob Daveney, 19 ans, puis à Harry Amass.

En fin de match, Ethan Williams a aussi poussé le ballon au fond au second poteau pour le 5-0, qui s’est également avéré être le score final.

Manchester United affrontera encore le Paris Saint-Germain, l’Atlético de Madrid, Leeds United et l’AC Milan durant sa préparation pour la nouvelle saison de Premier League. La saison débutera le 22 août avec un déplacement sur la pelouse de Hull City.







