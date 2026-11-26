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L’attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee s’est confié sur l’ambiance dans le vestiaire après la soirée difficile de Senne Lammens en Ligue des champions. Le gardien belge a vécu un cauchemar à Lisbonne, commettant deux erreurs majeures qui ont finalement coûté la victoire à son équipe face au Sporting.

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Des erreurs coûteuses et la VAR privent Pochettino d’une première victoire

Mauricio Pochettino a été privé d’une première victoire à la tête de Manchester United après un match nul mouvementé, 2-2, contre le Sporting au stade José Alvalade. Bruno Fernandes a donné l’avantage aux visiteurs, 2-1, grâce à deux buts inscrits coup sur coup en début de seconde période. Auparavant, Lammens avait arrêté un penalty, avant de sortir précipitamment de sa ligne 75 secondes plus tard et de concéder un deuxième penalty, transformé par Luis Suarez.

L’attaquant colombien a ensuite profité d’un centre relâché par Lammens à ses pieds pour égaliser à dix minutes de la fin. United était également furieux contre l’arbitre polonais Szymon Marciniak, qui a sifflé un coup franc juste avant qu’Amad ne marque, peu avant la mi-temps. Un but qui aurait donné la victoire à United en fin de match a ensuite été annulé, la VAR ayant estimé que Patrick Dorgu avait commis une faute sur le gardien.

Zirkzee assure que le groupe soutient Lammens

Alors que ces bourdes prolongent la deuxième saison incertaine de Lammens à Manchester , Zirkzee a révélé que ses coéquipiers avaient choisi de laisser un peu d’espace au gardien dans le vestiaire, tout en soulignant sa force mentale.

« Pour l’instant, on lui laisse simplement de l’espace, a déclaré Zirkzee. Je ne sais pas s’il a envie d’entendre quoi que ce soit. Mais Senne est un super garçon. Il a la tête sur les épaules. »

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« Et nous savons tous qu’il sera à son meilleur niveau au prochain match. Ce n’est pas à cause de lui que nous avons fait match nul. J’aime aussi me remettre en question, et je n’ai pas marqué. »

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Interrogé sur l’importance de soutenir Lammens, l’attaquant a ajouté : « C’est essentiel. Cette équipe est une famille, personne ne traversera ça seul. Les erreurs, ça arrive. Passons au prochain match. Senne est un excellent gardien. »

Frustration face à l’arbitrage et sentiment d’être seuls contre tous

Des décisions arbitrales controversées ont désormais marqué les deux premiers matches de Pochettino à la tête de l’équipe, après l’expulsion injustifiée de Leny Yoro dès la huitième minute à Anfield . Ce sentiment d’injustice grandissant a nourri l’impression, au sein du groupe, d’être seuls contre tous, même si Zirkzee a refusé de rejeter toute la faute sur les arbitres.

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« Oui, nous sommes dans une situation où l’on peut vite avoir cette impression, a-t-il déclaré. Mais comme je l’ai dit, notre vestiaire repose sur l’entraide et nous finirons par nous en sortir. Et si nous devons être seuls contre tous, tant pis. »

« Compte tenu de l’équipe que nous sommes, nous ne devrions pas vraiment nous attarder sur les décisions de l’arbitre. Mais on ne peut pas nier que certaines décisions importantes ne nous ont pas été favorables, pour le dire ainsi. »

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« Mais, comme je l’ai dit, nous ne devrions pas vraiment nous attarder sur l’arbitre. Nous devons seulement nous regarder nous-mêmes. Au final, je pense que nous avons perdu à cause de petits détails, de petites erreurs. Mais nous avons clairement des choses sur lesquelles nous appuyer, surtout notre début de seconde période. Je pense que nous pouvons nous appuyer là-dessus pour avancer. »

Brentford, une occasion immédiate de réagir

United retrouve maintenant la Premier League face à Brentford, un match lors duquel Pochettino cherchera de nouveau à décrocher sa première victoire à la tête de l’équipe. Éliminer les coûteux moments d’inattention reste le défi immédiat pour que le groupe transforme ses prestations en progrès en victoires.

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Retrouver l’intensité qui a permis à Fernandes d’inscrire deux buts après la pause à Lisbonne sera essentiel pour que United stabilise sa saison et laisse derrière lui deux rencontres frustrantes de suite.