Joshua Zirkzee évite à Manchester United la plus lourde défaite de son histoire en Ligue des champions

Côme s’est racheté de façon spectaculaire après sa défaite de la semaine dernière contre Feyenoord. À domicile, le club italien a infligé une humiliation à Manchester United, emmené par Nico Paz : 4-1. Matthijs de Ligt a fait son retour avec United après onze mois d’absence pour blessure.

Jusqu’à peu avant le coup d’envoi, la tenue de la rencontre dans le nord de l’Italie était incertaine. Les fortes pluies avaient rendu les conditions difficiles, mais l’échauffement a confirmé que le match pourrait bien débuter à 18 h 45.

La première grosse occasion a été pour United, qui aurait dû ouvrir le score par Diogo Dalot. Le Portugais s’est retrouvé, avec un peu de chance, avec le ballon sur son pied gauche, mais a manqué de précision à la finition. Il l’a payé cher : une minute plus tard, Côme ouvrait le score.

Servi dans la surface, Nico Paz s’est dégagé le ballon sur son pied gauche avant de le placer magnifiquement dans le petit filet opposé : 1-0. Senne Lammens ne pouvait rien faire et a surtout adressé un regard accusateur à Harry Maguire, qui avait laissé beaucoup trop d’espace à Paz si près du but.

Côme a dominé le reste de la première période de la tête et des épaules. United n’a pas eu voix au chapitre et pouvait s’estimer heureux de regagner les vestiaires avec un seul but de retard. Michael Carrick a réagi en faisant entrer Carlos Baleba et Amad Diallo, mais la situation a empiré pour United en seconde période.

Le score est en effet très vite passé à 2-0. Paz a glissé une passe dans la course d’Anastasios Douvikas, qui a pris de vitesse De Ligt avec une facilité déconcertante. L’attaquant a ensuite conclu avec assurance. Quand Paz a inscrit le 3-0 avant même l’heure de jeu, après une énorme erreur de Baleba, l’humiliation de United était totale.

Et Côme ne s’est pas arrêté à 3-0. United a encore été complètement dominé en fin de match, et Jacobo Ramón a logiquement porté le score à 4-0. Cela aurait égalé la plus lourde défaite de United en Ligue des champions, subie lors de la saison 1994-1995 face au FC Barcelone de Romário et Hristo Stoichkov. Mais Joshua Zirkzee l’a évité in extremis en inscrivant le but du 4-1 dans le temps additionnel.