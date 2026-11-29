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Côme aurait relancé la piste Joshua Zirkzee pour un prêt à moindre coût en janvier. Cesc Fabregas cherche à renforcer une attaque diminuée, mais le club de Serie A devra faire face à la concurrence de Naples et de la Juventus pour l'attaquant néerlandais de Manchester United. Un accord prévoyant le partage de son salaire est à l'étude.

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La crise des blessures contraint Côme à agir

La Gazzetta dello Sport rapporte que Côme se tourne de nouveau vers Zirkzee après qu'une longue blessure de Moise Kean a bouleversé ses plans pour l'hiver. Le directeur sportif Carlalberto Ludi et le président Mirwan Suwarso avaient initialement exclu toute dépense inconsidérée en janvier, ne promettant au mieux que des prêts à moindre coût. Mais avec l'attaquant italien indisponible pour plusieurs mois et Anastasios Douvikas comme seul point d'appui axial, la direction doit agir pour préserver sa bonne campagne en championnat et sur la scène européenne.

Fabregas apprécie le jeu fluide du Néerlandais

La liste de Côme comprend déjà Sergio Camello, du Rayo Vallecano , dont le contrat expire en juin et dont un départ anticipé est estimé à environ 10 millions d'euros, ainsi que Sebastiano Esposito. Naples étant actuellement en tête dans la course pour Esposito, le club de Serie A a reporté son attention sur Zirkzee, une cible de longue date.

L'ancien attaquant de Bologne est très apprécié de Fabregas, qui a pu observer ses qualités de près le 21 octobre, lorsque Côme a écrasé United 4-1 en Ligue des champions au Sinigaglia. Ses « zigzags » techniques entre les lignes et sa capacité à combiner avec ses partenaires sont considérés comme parfaitement adaptés au système fluide de l'entraîneur espagnol.

Un prêt qui conviendrait à toutes les parties

À Old Trafford, Zirkzee a surtout été cantonné à un rôle secondaire. Il n'a obtenu davantage de temps de jeu que récemment sous Mauricio Pochettino, avec notamment une titularisation lors de la défaite 4-0 contre Brentford samedi , en raison de l'absence de Benjamin Sesko. L'attaquant accueillerait avec enthousiasme un retour en Serie A pour retrouver un rôle important.

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Sous contrat jusqu'en 2029 et rémunéré environ 3,5 millions d'euros nets par an (1,75 million d'euros pour six mois), Zirkzee n'est une option envisageable pour Côme que si United prend en charge une partie de son salaire, conformément aux strictes limites financières fixées par Suwarso. Une telle opération allégerait la masse salariale de Manchester United tout en offrant à un joueur acheté 42,5 millions d'euros l'occasion de revaloriser sa cote avant l'été prochain.

Une rude concurrence en janvier

Obtenir la signature de Zirkzee ne sera pas simple : Côme devra affronter une forte concurrence italienne à l'ouverture du mercato hivernal. Naples reste un sérieux rival grâce à ses bonnes relations avec les représentants du Néerlandais. La Juventus est également dans la course, ce qui ajoute un enjeu intéressant sur le marché des transferts avant le match de Côme contre la Juventus ce soir.