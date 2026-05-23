Joshua Kitolano se confie sur son départ libre et l’intérêt de Feyenoord : « Le club n’a pas donné suite. »

Le milieu de terrain du Sparta Rotterdam, Joshua Kitolano, a failli rejoindre le Feyenoord lors du mercato hivernal, a-t-il révélé au magazine Voetbal International. Son départ de Spangen est désormais acté : après quatre saisons, il quitte le club en tant que joueur libre. Le Norvégien de 24 ans est prêt à relever de nouveaux défis.

Recruté à l’été 2022 pour environ 600 000 euros en provenance du club norvégien Odds BK, le milieu de terrain de 24 ans s’est rapidement imposé comme un élément apprécié à Spangen.

En 126 matchs sous les couleurs rotterdamoises, il a inscrit quatorze buts et délivré neuf passes décisives. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises, dont un doublé lors du déplacement chez le voisin Feyenoord.

Son départ libre, tout comme celui de l’attaquant Tobias Lauritsen, l’attriste. « Honnêtement, cela me rend un peu triste. J’aurais aimé rendre la pareille au Sparta. Ça a toujours été mon intention », déclare Kitolano.

« Bien sûr, j’ai pu apporter ma contribution en réalisant de bons matchs – avec comme point d’orgue la victoire chez Feyenoord – mais cela me fait de la peine de ne pas avoir rapporté d’argent en plus. »

Pourtant, le milieu de terrain aurait pu partir dès l’hiver, justement vers Feyenoord. Le club rotterdamois s’était déjà manifesté lorsqu’il évoluait encore à Odds BK, mais le transfert avait échoué à deux reprises. « Un départ l’été dernier aurait été idéal, et cela aurait encore pu se faire avec Feyenoord cet hiver. Mais ça n’a pas abouti. J’ai toujours eu un mauvais timing ; beaucoup de blessures autour des périodes de transfert », reconnaît-il.

L’intérêt ne manque pas. Selon Mounir Boualin, Bodø/Glimt aurait manifesté cette semaine une candidature sérieuse. « Il y a beaucoup d’intérêt de la part de différents clubs », reconnaît-il. « Mais je me répète. Ça a toujours été le cas et ça me rendait fou que ça ne débouche sur rien. Il faut d’abord qu’il y ait un club qui en veuille vraiment. C’est ce qui compte le plus pour moi en ce moment. »