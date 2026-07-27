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Joshua Kimmich toujours un pilier essentiel ? Jürgen Klopp aurait pris une première décision importante en équipe d’Allemagne

UEFA Nations League A
J. Klopp
J. Kimmich
Allemagne

Le capitaine Joshua Kimmich reste l’un des piliers de l’équipe d’Allemagne de football, même après le troisième fiasco consécutif en Coupe du monde, sous les ordres du nouveau sélectionneur Jürgen Klopp.

« Je pars du principe », a déclaré le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, lors du « Congrès international des entraîneurs » à Mayence en réponse à une question à ce sujet, avant d’ajouter : « Jo Kimmich l’a prouvé dans de nombreux matches internationaux, c’est un porte-drapeau, un excellent capitaine. Je ne peux pas imaginer qu’il y aura un grand changement à ce niveau. »

Klopp, dont Völler avait assisté à la présentation vendredi au premier rang, est « un entraîneur incroyablement expérimenté », a estimé Völler, mais lui aussi « se rend déjà compte de l’ampleur de cette fonction. J’ai moi aussi vécu cette expérience, je l’ai été pendant quatre ans : ce n’est tout simplement pas comme dans une équipe de club. »

Völler défend Nagelsmann face aux critiques : « Il ne le mérite pas »

Völler a poursuivi : « On peut être dans les meilleurs clubs du monde, mais être sélectionneur national au sein d’une grande fédération - et l’Allemagne en est toujours une -, c’est un poids énorme. Et il va aussi s’en rendre compte, je l’ai d’ailleurs toujours répété à Julian (Nagelsmann) : quelle que soit la décision prise - pour la liste, la composition, sur le plan tactique -, il y a 80 millions de personnes pour en débattre. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde. »

Nagelsmann, le prédécesseur de Klopp qui avait démissionné après le fiasco de la Coupe du monde, a selon Völler été en partie critiqué à tort et trop durement. « Il ne le mérite pas. C’est un top caractère, un top gars, qui a devant lui une très grande carrière d’entraîneur, il est encore jeune. Je suis sûr que cela ne prendra pas longtemps avant qu’il ne retrouve un top club. Là-dessus, je parie énormément. »


Julian NagelsmannGetty Images



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