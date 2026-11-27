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Les critiques de Joshua Kimmich envers les dirigeants du Bayern Munich pour leur traitement de Jamal Musiala resteront sans conséquence.

Interrogé en conférence de presse avant le match de Bundesliga sur le terrain du Hambourg SV sur une éventuelle amende infligée au vice-capitaine, l’entraîneur Vincent Kompany a réagi en riant. Le directeur sportif Christoph Freund a précisé : « Il n’a jamais été question de parler d’une amende. » Il se passe « beaucoup de choses autour » du Bayern, mais « le plus important, c’est que nous recommencions à gagner des matches. Et je suis convaincu que nous y parviendrons ». Il faut « consacrer toute notre énergie aux matches. La période est déjà suffisamment difficile ».

Après la défaite 2-1 du club le plus titré d’Allemagne face à l’OSC Lille en Ligue des champions, Kimmich avait tenu des propos fermes sur le débat autour de Musiala . Le président d’honneur Uli Hoeneß, le PDG Jan-Christian Dreesen et surtout l’ancien président du directoire Karl-Heinz Rummenigge l’avaient alimenté par des déclarations parfois virulentes. En cause : la capacité de Musiala à performer, publiquement remise en question en raison de sa maladie neurologique, notamment au regard de son contrat très lucratif avec le Bayern.

Kimmich avait jugé cela « inacceptable et contraire à l’esprit du Bayern ». Il avait ajouté : « Il ne faut jamais que cela se règle sur le dos d’un joueur. » Le Bayern est un club où « l’on forme une famille et où l’on se serre les coudes », ce qui n’avait pas été le cas ici.

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« Je comprends parfaitement que la situation ne soit pas facile pour le club non plus, mais j’ai aussi vécu les deux dernières années de Jamal », avait poursuivi Kimmich : « À l’Euro, il nous a portés, il a ensuite été LE joueur de notre équipe, il a prolongé son contrat et a reçu le numéro 10 ici comme en sélection allemande. Cela crée aussi des attentes auxquelles on veut répondre. Puis il y a eu la maladie, la grave blessure… »

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Malgré plusieurs questions, Kompany n’a pas voulu revenir sur les propos de Kimmich, leurs éventuelles raisons ni leurs possibles conséquences. « Je ne peux pas vous aider », a-t-il répété aux journalistes. « Votre priorité aujourd’hui, c’est d’entendre tout ce qui ne concerne pas le match contre Hambourg. Mais moi, je ne pense qu’au match. »

Getty Images

« Si je me prête à ce jeu maintenant, je ne montre pas l’exemple que je viens de défendre », a précisé le Belge. « Ce qui compte, c’est Hambourg, c’est la performance. Zéro excuse. » Il a expliqué être dans une « bulle » avec son équipe et chercher uniquement à maintenir l’attention sur le terrain.