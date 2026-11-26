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Joshua Kimmich a vivement critiqué les dirigeants du Bayern Munich après leurs déclarations publiques sur la santé et la situation contractuelle de Jamal Musiala. Le milieu de terrain a jugé leur comportement « contraire à l’esprit du Bayern » après une soirée difficile en Ligue des champions pour le club allemand.

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Kimmich défend Musiala après la défaite à Lille

Après la défaite 2-1 du Bayern en Ligue des champions sur la pelouse de Lille, Kimmich n’a pas mâché ses mots sur la manière dont les dirigeants du club ont traité Musiala. Le milieu de terrain de 31 ans, capitaine en l’absence de Manuel Neuer, s’est dit stupéfait que l’état de santé et la situation financière de son jeune coéquipier soient débattus publiquement. Kimmich était manifestement agacé par les déclarations venues de la direction, en particulier par la divulgation récente des problèmes de santé neurologique de Musiala.

Le milieu expérimenté a estimé que ces prises de parole publiques mettaient à mal les valeurs traditionnelles du club. « Ce que je ne comprends pas, c’est la façon dont cela est communiqué publiquement . Cela ne doit jamais arriver ! Que cela se fasse aux dépens d’un joueur. Bien sûr, le club passe toujours avant tout et il est plus grand que le joueur, mais il n’est pas plus grand que l’être humain. C’est absolument inacceptable et contraire à l’esprit du Bayern ! », a-t-il déclaré, cité par BILD.

Kimmich juge cet épisode au Bayern « incompréhensible »

Kimmich n’a pas caché sa consternation, reconnaissant que les événements récents contrastent fortement avec le soutien dont il a lui-même bénéficié au Bayern. Alors qu’il a plusieurs fois salué la culture particulière du club au cours de la période récente, le milieu de terrain a clairement indiqué que cet épisode lui semble en totale contradiction avec les valeurs que le Bayern affirme incarner.

« Surtout dans la période actuelle, où j’ai souvent souligné à quel point ce club est particulier, y compris dans ma propre situation, où cela a été très particulier, on avait le sentiment que, oui, ce “Mia san mia” se vivait vraiment . Ce qui s’est passé maintenant est évidemment quelque chose qui ne doit pas arriver sous cette forme et qui est totalement, totalement incompréhensible pour moi », a ajouté l’international allemand.

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La santé et le salaire du joueur critiqués publiquement

Les tensions trouvent leur origine dans des déclarations de hauts dirigeants, notamment Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge et Jan-Christian Dreesen. Au cours des deux dernières semaines, tous trois se sont publiquement demandé si Musiala pourrait retrouver son niveau de classe mondiale après une maladie neurologique et le traitement médicamenteux qui a suivi. Rummenigge est même allé jusqu’à suggérer que le club devrait discuter d’une baisse de salaire si le joueur de 23 ans ne retrouvait pas son niveau antérieur.

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Pour Kimmich, si les critiques portant sur les performances font partie intégrante du football professionnel, les questions médicales et personnelles doivent impérativement être traitées en privé. « Je pense que lorsqu’il s’agit de nos performances, on peut toujours nous critiquer. C’est tout à fait légitime et nous devons aussi l’accepter. Cela fait partie du métier. Mais là, il était question d’un autre problème et c’est quelque chose qui, selon moi, devrait être réglé en interne, autour d’une table, plutôt que de tenter de le régler publiquement. Surtout dans un club comme le Bayern Munich, qui défend justement l’idée d’une famille, où l’on reste soudés. Dans le contexte actuel, cela m’a vraiment surpris », a-t-il expliqué.

Un soutien sans réserve à la jeune star

Malgré l’agitation extérieure, Kimmich est convaincu que Musiala est préservé d’une grande partie de cette polémique et qu’il continue de travailler avec application pour surmonter ses récents problèmes de blessures, notamment une fracture du péroné et des déchirures musculaires. Kimmich a souligné que le jeune attaquant prend toujours plaisir à jouer au football malgré l’énorme pression exercée sur lui par les dirigeants du club pendant sa convalescence.

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Pour conclure sa défense passionnée de Musiala, le capitaine de la sélection allemande a affirmé que l’effectif faisait bloc derrière lui. « Jamal a notre soutien à 100 % ! Et je suis convaincu qu’il bénéficie aussi de ce soutien au sein du club, même si certains se sont exprimés différemment à ce sujet. J’espère que Jamal sent que nous sommes tous derrière lui à 100 %, aussi bien l’équipe que les dirigeants et le club », a conclu Kimmich.