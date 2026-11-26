Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Joshua Kimmich a vivement critiqué la gestion du Bayern Munich. Le capitaine du Bayern juge « totalement incompréhensible » la communication autour des problèmes médicaux de Jamal Musiala.

Le Bayern traverse une période difficile sur le plan sportif. Le week-end dernier, Der Rekordmeister a vécu un match cauchemardesque à domicile face à Cologne, mal classé.

Non seulement le Bayern a concédé un nul décevant (1-1), mais son entraîneur Vincent Kompany a aussi vu deux de ses joueurs vedettes quitter le terrain dès la première période. Harry Kane et Michael Olise ont dû sortir prématurément.

Tous deux ont rejoint à l’infirmerie Serge Gnabry et Ismael Saibari, déjà blessés et toujours indisponibles pour une longue durée. Mercredi soir, en Ligue des champions, le Bayern, diminué, a subi un nouveau coup dur.

Publicité Publicité

En déplacement à Lille, dans le nord de la France, le géant allemand s’est incliné. Avec notamment un but d’Ayase Ueda, les Français, qui occupaient l’avant-dernière place du classement de la Ligue des champions avant la rencontre, l’ont emporté 2-1.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

La situation de Jamal Musiala suscite également des remous. Depuis le début de la saison, il souffre de crises d’épilepsie. Des absences, une forme d’épilepsie, lui ont été diagnostiquées.

Le président d’honneur Uli Hoeness a alors tenu des propos plutôt froids, se demandant à voix haute si Musiala retrouverait un jour son ancien niveau et remettant ouvertement en question son contrat signé en 2025, qui lui rapporte environ 25 millions d’euros par an.

Publicité

Musiala a demandé à la direction du club de respecter sa vie privée et de le soutenir, mais il n’a pas du tout eu ce sentiment. Le Bayern a donc publié mercredi un communiqué indiquant que les discussions avec les représentants de Musiala avaient été « constructives » et que les échanges à venir resteraient « confidentiels ».

Kimmich n’apprécie pas la situation. « Je comprends parfaitement que ce ne soit pas une situation facile pour le club », a réagi le capitaine du Bayern après la défaite à Lille.

Publicité

« Mais ce que je ne comprends pas, c’est la façon dont cela est rendu public. Cela ne doit jamais se faire au détriment d’un joueur. Bien sûr, le club passe toujours en premier et il est plus grand que nous, les joueurs, mais il n’est pas plus grand que l’individu. »

« C’est absolument inacceptable et cela ne correspond pas au Bayern, surtout à ce stade, alors que j’ai moi-même souvent souligné à quel point ce club est particulier. Ce qui vient de se passer n’aurait tout simplement jamais dû arriver. Je trouve cela totalement incompréhensible. »