Joshua Kimmich forfait pour le match de Ligue des champions du Bayern Munich contre Arsenal après un décès dans sa famille

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Le milieu de terrain du Bayern Munich Joshua Kimmich ne participera pas au choc de Ligue des champions de mercredi soir face à Arsenal, champion de Premier League, qui se déplacera à Munich. Le champion d’Allemagne a confirmé que l’international allemand avait obtenu un congé pour raisons familiales après le décès d’un membre de sa famille proche.

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Un deuil familial prive le Bayern de son milieu de terrain

Kimmich sera absent du groupe du Bayern Munich pour le match de la phase de ligue contre Arsenal, mercredi soir, à la suite d’un décès dans sa famille proche. Le champion d’Allemagne a annoncé la nouvelle dans un bref communiqué mercredi, après que le milieu de terrain a manqué la dernière séance d’entraînement de mardi pour des raisons personnelles. Son absence est un coup dur pour les locaux, qui espèrent décrocher leur premier titre européen depuis sept ans.

Le Bayern demande le respect de la vie privée de la famille

La perte de ce rouage essentiel de l’entrejeu complique encore les choix du Bayern avant le coup d’envoi à Munich. L’ailier Michael Olise est suspendu après son expulsion la semaine dernière, l’attaquant Jamal Musiala est absent en raison d’une blessure à la cuisse et le gardien expérimenté Manuel Neuer reste incertain à cause d’un problème au pied. L’entraîneur Vincent Kompany a également été malade et a manqué sa conférence de presse d’avant-match, même s’il devrait être présent au bord du terrain.

Confirmant l’absence du joueur et lui apportant son soutien dans une publication officielle sur X, le Bayern a déclaré : « Au nom de la famille, nous demandons que sa vie privée et son deuil soient respectés, et que l’on s’abstienne de toute autre sollicitation ou couverture médiatique. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Joshua Kimmich et à ses proches. »

Une domination nationale, mais un accroc en Europe

Malgré ces absences, le champion d’Allemagne aborde cette rencontre sans avoir perdu lors de ses six matches de Bundesliga. Il s’est également qualifié pour le deuxième tour de la Coupe d’Allemagne grâce à une victoire 4-1 contre Osnabruck, pensionnaire de deuxième division.

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Sa campagne nationale a débuté par une large victoire 5-1 contre Stuttgart, avant un match nul et vierge face à Schalke, un court succès contre le promu Elversberg et une victoire 7-0 contre l’Union Berlin, portée par un triplé d’Olise. Après être revenu deux fois au score pour arracher le nul contre Augsbourg, le Bayern a réagi samedi en écrasant le RB Leipzig 6-1 grâce à un triplé de Luis Diaz.

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En Europe, une victoire initiale 5-0 contre Bodo/Glimt a été suivie d’un frustrant match nul 3-3 sur le terrain de Viking la semaine dernière. Mené de deux buts, le Bayern avait renversé la situation pour prendre l’avantage 3-2 avant de concéder l’égalisation à la dernière minute.

Une redoutable série à domicile mise à l’épreuve

Même sans Kimmich pour tenir l’entrejeu, le Bayern peut s’appuyer sur son bilan à domicile en Ligue des champions : une seule défaite lors de ses 31 derniers matches, pour 24 victoires et six nuls. Il est en outre invaincu lors de ses huit dernières rencontres européennes à Munich depuis sa défaite 2-1 contre l’Inter Milan en quart de finale en 2024-2025, avec sept victoires sur cette période. Ce bilan impressionnant à l’Allianz Arena sera désormais mis à l’épreuve face à Arsenal.