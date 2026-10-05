Jürgen Klopp avait déjà beaucoup parlé avant ses débuts comme sélectionneur national. De l’immense honneur que représente pour lui ce poste. Du fait qu’il veut ramener en Allemagne une fierté nationale perdue. Du fait que sa mission demandera du temps, mais mènera à coup sûr, oui, à coup sûr, au succès. Aussi des médias, dont il n’a manifestement pas tout à fait compris la mission première de rapporteurs neutres. En revanche, Klopp s’est montré peu concret sur ses plans au niveau des hommes au sein de l’équipe d’Allemagne, expliquant vouloir d’abord se faire lui-même une idée de tous les joueurs.

Au moins sur la question du gardien, Klopp a pris position après la retraite de Manuel Neuer en désignant Marc-Andre ter Stegen comme numéro un « pour le moment ». Au vu des impressions laissées lors des quatre premiers matches, ce statut pourrait déjà vaciller. Le joueur de 34 ans a certes brillé grâce à de superbes réflexes lors du 1-1 contre les Pays-Bas, mais il a aussi affiché d’évidentes faiblesses dans la maîtrise de sa surface et dans son jeu au pied.

Ter Stegen n’est pas un perdant après cette prestation, mais Jonas Urbig s’est ensuite clairement imposé comme le grand gagnant. Le joueur de 23 ans a été le seul gardien à disputer deux matches. Contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0), Urbig a globalement donné une impression plus stable que ter Stegen auparavant, a gardé sa cage inviolée et a réalisé dimanche soir une parade spectaculaire sur une tête de Georgios Masouras. S’il venait réellement à s’imposer comme gardien titulaire du DFB, cela conduirait à une situation curieuse, puisqu’au Bayern Munich, Urbig reste malgré tout la doublure de Neuer.

IMAGO

Philipp Treu pourrait régler un poste éternellement problématique

Le plus grand gagnant de cette première séquence internationale de Klopp est le débutant Philipp Treu. Le latéral droit de 25 ans du SC Fribourg a été le seul joueur à enchaîner trois titularisations et s’est montré convaincant dans l’ensemble. Klopp a peut-être trouvé la solution à l’éternel poste à problème du football allemand.

En défense centrale, les deux tauliers Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck sont sous pression. Yann Aurel Bisseck (25 ans) et Malick Thiaw (25 ans) peuvent se sentir comme de véritables gagnants après de solides prestations. Grâce à sa robustesse dans les duels, Bisseck a été le seul motif de satisfaction côté allemand lors de la défaite à domicile 1-0 contre la Grèce. Thiaw a surtout brillé lors des deux derniers matches par ses passes verticales à la relance.

Au moins petit perdant, Finn Jeltsch en fait partie. Lors de sa conférence de presse de nomination, Klopp avait couvert d’éloges de manière étonnamment appuyée le défenseur central de 20 ans du VfB Stuttgart, avant de ne finalement pas du tout l’utiliser. En dehors de Jeltsch, seuls Max Rosenfelder, Felix Keidel et Ridle Baku sont restés sans la moindre minute de jeu parmi les joueurs de champ aptes.

Nathaniel Brown sort également perdant de cette séquence internationale. Après sa percée avec le DFB lors de la Coupe du monde et son transfert ensuite à 50 millions d’euros au Bayern Munich, l’ascension fulgurante du joueur de 23 ans est pour l’instant stoppée. Brown a débuté lors des deux premières rencontres, sans toutefois convaincre. Son avantage : les alternatives de Klopp, Maximilian Mittelstädt et David Raum, ont été un peu meilleures, mais n’ont pas non plus réellement marqué des points. Le rapport de force semble toutefois à nouveau ouvert.

IMAGO

Joshua Kimmich est le plus grand perdant de la séquence internationale

Le plus grand perdant de la première séquence internationale de Klopp est Joshua Kimmich. Pourtant, la position de départ du joueur de 31 ans semblait extrêmement prometteuse. Klopp a d’abord confirmé Kimmich comme capitaine avant de le faire passer du couloir droit à l’axe du milieu de terrain. Kimmich a été correct en sentinelle unique dans le 4-3-3 de Klopp contre les Pays-Bas, avant de livrer ensuite une prestation malheureuse lors de la défaite contre la Grèce. Bien qu’il ait logiquement voulu rester avec l’équipe en tant que capitaine, Kimmich a dû partir comme prévu.

Au lieu de renforcer Kimmich, Klopp a alimenté, avec des déclarations désinvoltes (« Je peux dire ça à Jo : plus on pose la question souvent, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. »), le débat déjà relancé autour de son capitaine. À cela s’ajoute le fait qu’avec Alexander Pavlovic dans le rôle de Kimmich comme sentinelle basse, ainsi que Tom Bischof et Florian Wirtz (trois grands gagnants), l’équipe d’Allemagne a été nettement plus séduisante contre la Serbie et en Grèce qu’auparavant. Soudain, le capitaine n’est plus incontestable.

Le partenaire de Kimmich lors des deux premiers matches doit lui aussi se sentir perdant. Felix Nmecha a certes inscrit un but contre les Pays-Bas, mais a une nouvelle fois révélé de grandes faiblesses dans le travail défensif. Également perdant, bien que sans faute de sa part, Jamal Musiala l’est aussi. Alors qu’il avait récemment retrouvé la forme au Bayern Munich, Musiala devait en principe débuter contre les Pays-Bas, mais il s’est blessé à l’échauffement et a ainsi manqué l’occasion de se présenter au nouveau sélectionneur. Klopp semble voir Musiala, comme Wirtz aujourd’hui en pleine réussite, dans les demi-espaces du milieu de terrain, mais la concurrence y devrait être particulièrement rude en raison de l’abondance de candidats de très haut niveau.

En revanche, Bambase Conte est un petit gagnant. Le débutant de 23 ans de Hoffenheim a cumulé trois apparitions, comme seulement cinq joueurs, et a été explicitement salué par Klopp surtout pour son pressing. Et tout le monde le sait : Klopp aime le pressing.

IMAGO

Équipe d’Allemagne : plusieurs gagnants ne figuraient même pas dans le groupe

Sur les ailes offensives, Klopp a testé cinq joueurs différents dans son onze de départ. Celui qui a de loin laissé la meilleure impression est Derry Scherhant. Aussi bien contre la Serbie qu’en Grèce, le joueur de 23 ans du SC Fribourg a été un élément constamment actif, son seul vrai défaut ayant été son manque de précision sur les centres et les frappes. Les perdants ici sont probablement les plus grands espoirs pour l’avenir. Le joueur de 18 ans Lennart Karl et celui de 20 ans Said El Mala, tous deux n’ont eu que peu de temps de jeu à la surprise générale et n’ont guère réussi à se mettre en évidence.

En attaque, aucun des quatre nommés Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt et Nick Woltemade n’a convaincu - au final, ils ont tous quitté l’équipe d’Allemagne sans but et avec le statut de perdants. Les gagnants sont donc, à l’inverse, ceux qui n’étaient même pas là. Les deux attaquants prometteurs des Espoirs Paris Brunner et Nicolo Tresoldi, mais aussi le chouchou du public Deniz Undav, ignoré cette fois par Klopp.