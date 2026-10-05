Jürgen Klopp avait déjà beaucoup parlé avant ses débuts comme sélectionneur. Du très grand honneur que représente ce poste à ses yeux. Du fait qu’il veut ramener en Allemagne une fierté nationale perdue. Du fait que sa mission prendra du temps, mais mènera assurément, oui assurément, au succès. Il a aussi parlé des médias, dont il n’a manifestement pas tout à fait compris la mission fondamentale de rapporteurs neutres. En revanche, Klopp s’est montré peu concret au sujet de ses plans en matière de personnel au sein de l’équipe d’Allemagne, expliquant vouloir d’abord se faire lui-même une idée de tous les joueurs.

Au moins sur la question du gardien, Klopp a pris position après la retraite de Manuel Neuer en désignant Marc-Andre ter Stegen comme numéro un « pour le moment ». Après les impressions laissées par les quatre premiers matches, ce statut semble déjà vaciller. Le joueur de 34 ans a certes brillé grâce à de superbes réflexes lors du 1-1 contre les Pays-Bas, mais il a aussi affiché d’évidentes faiblesses dans sa maîtrise de la surface et dans son jeu au pied.

Ter Stegen n’est pas un perdant après cette performance, mais Jonas Urbig s’est ensuite imposé comme le grand gagnant. Le joueur de 23 ans a été le seul gardien à obtenir deux apparitions. Contre la Serbie (2-0) et en Grèce (0-0), Urbig a dégagé une impression globale plus stable que ter Stegen auparavant, a gardé sa cage inviolée et a réalisé dimanche soir un arrêt spectaculaire sur la tête de Georgios Masouras. S’il venait réellement à s’imposer comme gardien titulaire de l’équipe d’Allemagne, cela donnerait lieu à une situation insolite, puisqu’au Bayern Munich, Urbig reste toujours la doublure de Neuer.

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Philipp Treu pourrait régler un poste à problème éternel

Le plus grand gagnant de la première séquence internationale de Klopp est le débutant Philipp Treu. Le latéral droit de 25 ans du SC Fribourg est le seul joueur à avoir été titularisé à trois reprises, et il s’est montré convaincant dans tous les domaines. Klopp a peut-être trouvé la solution au poste à problème éternel du football allemand.

En défense centrale, les deux tauliers Jonathan Tah et Nico Schlotterbeck sont sous pression. Yann Aurel Bisseck (25 ans) et Malick Thiaw (25 ans) peuvent se considérer comme de vrais gagnants après de solides performances. Par sa robustesse dans les duels, Bisseck a été la seule éclaircie allemande lors de la défaite à domicile 1-0 contre la Grèce. Thiaw a surtout brillé lors des deux derniers matches par ses passes verticales dans la relance.

Au moins un petit perdant se dégage en la personne de Finn Jeltsch. Klopp avait couvert d’éloges, de manière étonnamment enthousiaste, le défenseur central de 20 ans du VfB Stuttgart lors de sa conférence de presse d’annonce de la liste, avant de finalement ne pas l’utiliser du tout. Outre Jeltsch, parmi les joueurs de champ aptes, seuls Max Rosenfelder, Felix Keidel et Ridle Baku sont restés sans la moindre minute de jeu.

Nathaniel Brown sort lui aussi perdant de cette séquence internationale. Après sa percée avec le DFB lors de la Coupe du monde et son transfert à 50 millions d’euros au Bayern Munich dans la foulée, l’ascension fulgurante du joueur de 23 ans est pour l’instant stoppée. Brown a débuté les deux premiers matches, sans toutefois convaincre. Son avantage : les alternatives de Klopp, Maximilian Mittelstädt et David Raum, ont certes été un peu meilleures, mais n’ont pas réellement posé leur candidature. La concurrence semble toutefois de nouveau ouverte.

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Joshua Kimmich est le plus grand perdant de la séquence internationale

Le plus grand perdant de la première séquence internationale de Klopp est Joshua Kimmich. Pourtant, la position de départ du joueur de 31 ans semblait extrêmement prometteuse. Klopp a d’abord confirmé Kimmich comme capitaine et l’a déplacé du couloir droit vers le milieu axial. Kimmich a livré une prestation correcte en sentinelle unique dans le 4-3-3 de Klopp contre les Pays-Bas, avant de connaître une sortie malheureuse lors de la défaite contre la Grèce. Bien qu’il ait logiquement voulu rester avec l’équipe en tant que capitaine, Kimmich a dû partir comme prévu.

Au lieu de renforcer Kimmich, Klopp a alimenté, avec des déclarations désinvoltes (« Je peux dire ça à Jo : plus on pose la question souvent, moins on a de chances d’obtenir ce qu’on veut. »), le débat autour de son capitaine, qui s’était déjà rallumé. À cela s’ajoute le fait qu’avec Alexander Pavlovic dans le rôle de Kimmich en sentinelle basse, ainsi que Tom Bischof et Florian Wirtz (trois grands gagnants), l’équipe d’Allemagne a été nettement plus séduisante contre la Serbie et en Grèce qu’auparavant. Soudain, le capitaine n’est plus incontesté.

Le partenaire de Kimmich lors des deux premiers matches doit lui aussi se sentir perdant. Felix Nmecha a certes marqué contre les Pays-Bas, mais a de nouveau affiché de grandes faiblesses dans son comportement défensif. Également perdant, bien que sans faute de sa part, Jamal Musiala. Après avoir récemment retrouvé la forme au Bayern Munich, Musiala devait en principe débuter contre les Pays-Bas, mais il s’est blessé à l’échauffement et a ainsi manqué l’occasion de se présenter au nouveau sélectionneur. Klopp semble voir Musiala, comme Wirtz désormais en pleine floraison, dans les demi-espaces du milieu de terrain, mais la concurrence y devrait être particulièrement rude en raison de l’abondance de candidats de très haut niveau.

À l’inverse, Bambase Conte est un petit gagnant. Le novice de 23 ans de Hoffenheim a cumulé trois apparitions, comme seulement cinq joueurs, et a été explicitement loué par Klopp notamment pour son pressing. Et tout le monde le sait : Klopp aime le pressing.

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Équipe d’Allemagne : plusieurs gagnants ne figuraient même pas dans le groupe

Sur les ailes offensives, Klopp a testé cinq joueurs différents dans son onze de départ. Celui qui a de loin laissé la meilleure impression est Derry Scherhant. Aussi bien contre la Serbie qu’en Grèce, le joueur de 23 ans du SC Fribourg a été un élément constamment actif, son seul défaut étant son manque de précision dans les centres et les frappes. Les perdants sont ici probablement les plus grands espoirs pour l’avenir. Le joueur de 18 ans Lennart Karl et le joueur de 20 ans Said El Mala, ont tous deux eu étonnamment peu de temps de jeu et n’ont guère pesé.

En attaque, aucun des quatre nommés, Kai Havertz, Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt et Nick Woltemade, n’a convaincu - au final, ils ont tous quitté l’équipe d’Allemagne sans but et en tant que perdants. Les gagnants sont, par conséquent, ceux qui n’étaient même pas là. Les deux attaquants prometteurs des Espoirs Paris Brunner et Nicolo Tresoldi, mais aussi le chouchou du public ignoré cette fois par Klopp, Deniz Undav.