La nomination de Jürgen Klopp comme sélectionneur n’a pour l’instant pas apporté de victoire à l’Allemagne. Après le match nul contre les Pays-Bas (1-1) en Ligue des nations, la Mannschaft s’est inclinée quelques jours plus tard 0-1 face à la Grèce. L’ancien joueur phare du Bayern Mario Basler s’en prend à Klopp et surtout au capitaine Joshua Kimmich.

« Je le dis depuis des mois, voire des années : Kimmich n’est pas un joueur de classe mondiale », explique Basler dans son podcast Basler Ballert. « C’est un milieu de terrain moyen. »

« On dirait qu’il veut tirer chaque corner, chaque coup franc, tout », poursuit Basler. Kimmich (31 ans) a disputé l’intégralité des matches contre les Pays-Bas et la Grèce, et a été aligné au poste de sentinelle aussi bien à Amsterdam qu’à Augsbourg.

« À chaque fois, c’est lui qui touche le plus de ballons, mais c’est parce qu’il court partout. Kimmich part quelque part en courant et tout le monde lui donne immédiatement le ballon. Je ne sais pas pourquoi, mais ça n’a rien apporté. Le plus de ballons touchés, beaucoup de courses, oui, mais ça n’a rien apporté. »

Basler veut donc voir du changement. « Je pense que Klopp doit intervenir à l’avenir, parce qu’avec ce football-là, on n’ira nulle part si Kimmich se contente de dribbler balle au pied au milieu de terrain et de ralentir le jeu », a déclaré Basler.

Les mots de Basler, qui a lui-même disputé trente sélections, peuvent être qualifiés de surprenants. Les médias allemands étaient en effet plutôt positifs à l’égard de Kimmich, qui contre la Grèce a été impliqué sur cinq des seize tirs, a affiché une précision de passe de 92 %, récupéré 7 ballons et remporté 57 % de ses duels.

L’autre légende du Bayern Bastian Schweinsteiger s’est lui aussi montré élogieux envers Kimmich, qui compte jusqu’à présent 116 sélections. « Je vois notre problème quand il s’agit de la relance depuis la défense. Le seul qui puisse faire des passes créatives dans cette situation, c’est Kimmich. Sans lui, cela devient difficile », a déclaré Schweinsteiger.

Jeudi soir, l’Allemagne affrontera la Serbie à l’Allianz Arena pour aller chercher ses trois premiers points dans cette campagne de Ligue des nations. La trêve internationale se terminera le dimanche 4 octobre par un déplacement difficile à Thessalonique contre la Grèce.