Joseph Oosting pourrait être limogé par le Royal Antwerp : « Une réflexion sur l’avenir aura lieu prochainement »

Joseph Oosting pourrait vivre ses derniers jours à la tête du Royal Antwerp FC. Selon Het Nieuwsblad, la direction du club belge doit examiner prochainement la situation de l’entraîneur de 54 ans.

Licencié par le FC Twente début septembre, il avait rapidement rebondi en remplaçant Stef Wils, lui-même limogé, sur le banc anversois début décembre.

Ses six premiers matchs s’étaient pourtant soldés sans défaite, mais les revers se sont ensuite accumulés.

En championnat, le club a terminé dixième et a donc pris part au groupe attribuant un billet pour la Ligue Europa Conférence. Toutefois, la qualification est désormais hors de portée.

Les trois dernières rencontres se sont soldées par des défaites sans le moindre but marqué : 0-5, 0-1 et 3-0. L’écart avec la place qualificative pour la Ligue Europa Conférence s’est creusé à sept points, alors qu’il ne reste que deux matchs à disputer.

Selon Het Nieuwsblad, son maintien à la tête du club pour ces deux dernières rencontres est même incertain : « Des discussions internes avec et au sujet de l’entraîneur sont prévues dans les prochains jours », précise le quotidien.

Sous contrat jusqu’en 2028, le Néerlandais voit pourtant les signaux s’accumuler : le groupe lui reproche notamment de ne jamais réussir à remonter un score défavorable. Selon le quotidien, des discussions internes doivent clarifier son avenir dans les prochains jours.