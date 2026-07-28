Le club autoproclamé « plus grand club du monde » s’efforce de recruter les meilleurs joueurs de la planète : voilà déjà depuis des années la ligne de conduite du Real Madrid. Que les Merengue soient associés depuis quelques semaines à Rodri, de Manchester City, n’a donc rien d’une grande surprise, puisque le maître à jouer du milieu de terrain a été élu meilleur joueur du tournoi après le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde. Au plus tard avec cette distinction, le Real se devait de se pencher sur le dossier. Mais rien ne dit qu’un recrutement du joueur de 30 ans soit réellement une bonne idée pour les Madrilènes.

Si Rodri est actuellement cité au Real, aux côtés de deux stars de Bundesliga comme Michael Olise (Bayern Munich) ou Yan Diomande (RB Leipzig), cela a une nouvelle fois beaucoup à voir avec le président Florentino Perez : début juin, celui-ci avait encore mené une campagne électorale intense face à son rival Enrique Riquelme, à l’issue de laquelle il a été confortablement reconduit dans ses fonctions. Avec de grandes promesses, il avait annoncé aux supporters et aux membres du club un méga-transfert pour l’été, prêt à formuler une offre de 150 millions d’euros pour une top star.

« L’offre vaut pour un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaka », avait annoncé Perez. Mais au final, il a été question de bien moins de flair, de créativité et de danger devant le but : Julian Alvarez devait arriver de l’Atlético de Madrid pour cette somme, mais le rival de la ville a sèchement et rapidement repoussé l’offensive des Merengue, peut-être pas si sérieuse que cela. Ensuite, il s’est certes passé pas mal de choses sur le marché des transferts au Real, mais le grand coup capable de faire rêver les supporters d’un retour à l’âge d’or après deux saisons sans titre n’était pas au rendez-vous. D’abord, c’est José Mourinho, l’ancien entraîneur, qui est revenu. Durant son passage au Santiago Bernabéu, il avait certes remporté des titres, mais il avait le plus souvent cédé dans le duel éternel face au FC Barcelone de Pep Guardiola.

Le Real sans grand coup sur le marché des transferts jusqu’ici

Avec Marc Cucurella (Chelsea) et Denzel Dumfries (Inter Milan), le Real a recruté deux latéraux pour un total de 75 millions d’euros, ainsi qu’un autre défenseur avec Ibrahima Konate (Liverpool), arrivé libre. Pour Bernardo Silva (Manchester City), qui est encore plus âgé que Rodri avec ses 31 ans, un autre joueur expérimenté est arrivé libre. Le coup d’éclat annoncé sur le marché des transferts ne s’est toutefois pas produit – et Rodri pourrait naturellement l’apporter avec un transfert.

La classe de Rodri balle au pied, qu’il possède toujours malgré une rupture des ligaments croisés subie en 2024 et qu’il a encore démontrée de manière impressionnante lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plaide évidemment en faveur d’une offensive du Real si le joueur arrive sur le marché. Selon les informations de Sky Sport, City lui a soumis une offre de prolongation pour son contrat qui expire en 2027, mais aucun accord n’a encore été trouvé avec les Skyblues. Le même article fait aussi état d’une offre du Real à Rodri pour signer jusqu’en 2030 chez les Merengue.

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Cependant, d’autres informations contestent précisément cet intérêt du Real. Le quotidien sportif espagnol AS s’appuie sur des sources au sein du club, qui ont indiqué que la prétendue cour faite à Rodri n’était liée qu’au succès espagnol à la Coupe du monde. S’il venait à Madrid comme chef d’orchestre du milieu de terrain, un profil que le Real avait indéniablement cruellement regretté depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, l’idée de jeu du nouvel entraîneur Mourinho serait complètement bouleversée.

Avec Rodri, on obtient un football de possession dans lequel le joueur de 30 ans dicte quand le jeu doit être accéléré ou calmé, et où chaque attaque part de lui. Or, depuis déjà l’époque de Carlo Ancelotti, le Real s’était récemment transformé en une équipe qui n’avait aucun problème à laisser le ballon à l’adversaire et à miser sur les phases de transition avec la vitesse de Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

Maresca sur l’absence de Rodri : « Il doit se reposer et récupérer »

La grande question est donc de savoir si Rodri correspond réellement à l’entraîneur du Real et à sa manière de jouer. Une autre est de savoir si les 100 millions d’euros d’indemnité de transfert évoqués ne sont pas trop élevés pour un joueur de 30 ans. Cet été, Rodri a en tout cas donné l’impression d’avoir encore plusieurs belles années devant lui et de justifier tout à fait ce prix. Toutefois, la semaine passée, son club a annoncé qu’il devait être opéré du dos immédiatement – et qu’il serait d’abord indisponible pour une durée indéterminée. « Il sera opéré lundi. Ensuite, il a besoin de vacances, il doit se reposer et récupérer. Puis il reviendra avec nous », a expliqué l’entraîneur de City, Maresca.

Mais rien ne garantit qu’il revienne effectivement à Manchester. En plus du Real, Paris Saint-Germain serait désormais lui aussi sur le coup malgré cette opération du dos, selon RMC, même si le milieu des Français est excellemment fourni avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Les deux titres consécutifs en Ligue des champions parlent d’eux-mêmes.

Rodri lui-même privilégierait un retour en Espagne après sept ans passés en Angleterre. Il serait sans doute nettement plus facile à convaincre d’un transfert au Real que son club, qui campe jusqu’ici sur ses positions et ne collabore pas à une opération. Mais Florentino Perez est connu pour savoir se montrer financièrement convaincant quand il veut obtenir quelque chose. Et après tout, il a fait une promesse aux supporters du Real, qu’il aimerait évidemment honorer.