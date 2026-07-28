Le club autoproclamé « le plus grand du monde » s’efforce de recruter les meilleurs joueurs du monde : cela fait des années que telle est la ligne de conduite du Real Madrid. Que les Merengue soient associés depuis quelques semaines à Rodri, de Manchester City, n’a donc rien d’une grande surprise, puisque le maître à jouer du milieu de terrain a été élu meilleur joueur du tournoi après le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde. Au plus tard avec cette distinction, le Real se devait de se pencher sur le dossier. Mais rien ne dit qu’un recrutement du joueur de 30 ans soit réellement une bonne idée pour les Madrilènes.

Si Rodri est actuellement annoncé au Real, aux côtés de deux stars de Bundesliga comme Michael Olise (Bayern Munich) ou Yan Diomande (RB Leipzig), cela a encore une fois beaucoup à voir avec le président Florentino Perez : début juin, il avait encore mené une campagne électorale intense face à son challenger Enrique Riquelme, à l’issue de laquelle il a été largement confirmé dans ses fonctions. Avec emphase, il avait annoncé aux supporters et aux membres du club un méga-transfert pour l’été, avec l’intention de formuler une offre de 150 millions d’euros pour une top star.

« L’offre vaut pour un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou Kaka », a proclamé Perez. Mais au final, il y a eu nettement moins de flair, de créativité et de danger devant le but : Julian Alvarez devait arriver de l’Atletico Madrid pour cette somme, mais le rival de la ville a sèchement et rapidement repoussé l’offensive des Merengue, qui n’était peut-être même pas si sérieuse. Ensuite, il s’est certes passé pas mal de choses sur le marché des transferts du côté du Real, mais le grand coup capable de faire rêver les supporters de lendemains dorés après deux saisons sans titre n’était pas au rendez-vous. D’abord, c’est l’ancien entraîneur Jose Mourinho qui est revenu, lui qui, lors de son passage au Santiago Bernabeu, avait certes remporté des titres, mais avait le plus souvent eu le dessous dans son duel éternel avec le FC Barcelone de Pep Guardiola.

Le Real toujours sans effet retentissant sur le marché des transferts

Avec Marc Cucurella (Chelsea) et Denzel Dumfries (Inter Milan), le Real a recruté deux latéraux pour un total de 75 millions d’euros, ainsi qu’un autre défenseur avec Ibrahima Konate (Liverpool), arrivé libre. Bernardo Silva (Manchester City), qui à 31 ans est encore plus âgé que Rodri, est lui aussi arrivé libre pour apporter de l’expérience. L’effet retentissant annoncé sur le marché des transferts n’a toutefois pas eu lieu, et Rodri pourrait bien sûr l’apporter en cas de transfert.

La classe balle au pied de Rodri, qu’il possède toujours même après une rupture des ligaments croisés subie en 2024 et qu’il a encore démontrée de manière impressionnante lors du tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plaide évidemment en faveur d’un intérêt du Real si le joueur arrive sur le marché. Selon les informations de Sky Sport, City lui a soumis une offre de prolongation pour son contrat courant jusqu’en 2027, mais aucun accord n’a encore été trouvé avec les Skyblues. Le même article évoque en parallèle une offre du Real à Rodri pour signer jusqu’en 2030 chez les Merengue. Une offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros serait actuellement en préparation.

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Cependant, d’autres informations contestent précisément cet intérêt du Real. Le quotidien sportif espagnol AS cite des sources au sein du club, qui ont fait remarquer que ce prétendu intérêt pour Rodri ne serait lié qu’au succès espagnol à la Coupe du monde. S’il venait à Madrid comme patron du milieu, un profil que le Real avait sans aucun doute cruellement regretté depuis les départs de Toni Kroos et Luka Modric, l’idée de jeu du nouvel entraîneur Mourinho serait complètement bouleversée.

Avec Rodri, on obtient un football de possession dans lequel le joueur de 30 ans dicte quand le jeu doit être accéléré ou calmé, et où chaque attaque part de lui. Depuis les débuts de cette évolution sous Carlo Ancelotti, le Real s’était toutefois récemment transformé en une équipe qui n’avait aucun problème à laisser le ballon à l’adversaire et à miser sur les transitions avec la vitesse de Vinicius Junior et Kylian Mbappe.

Maresca sur l’absence de Rodri : « Il doit se reposer et récupérer »

La grande question est donc de savoir si Rodri correspond vraiment à l’entraîneur du Real et à sa manière de jouer. L’autre est de savoir si les 100 millions d’euros d’indemnité de transfert évoqués ne seraient pas trop élevés pour un joueur de 30 ans. Cet été, Rodri a en tout cas donné l’impression d’avoir encore plusieurs belles années devant lui et de pouvoir tout à fait justifier ce prix. Et Rodri lui-même a souvent laissé entendre, malgré son passé à l’Atletico Madrid, qu’il serait tout à fait disposé à porter le maillot des Merengue.

« Le fait d’avoir joué à l’Atletico ne m’empêche pas de jouer au Real. D’autres joueurs ont suivi ce chemin », a-t-il fait savoir au printemps, de manière éloquente, déclenchant ainsi les premières spéculations sur un retour du maître à jouer du milieu dans la capitale espagnole.

Toutefois, la semaine dernière, son club a annoncé qu’il devrait se faire opérer du dos immédiatement, ce qui l’éloignera des terrains pour une durée indéterminée. « Il sera opéré lundi. Ensuite, il aura besoin de vacances, il devra se reposer et récupérer. Puis il reviendra avec nous », a expliqué l’entraîneur de City, Maresca.

Mais rien ne dit qu’il reviendra effectivement à Manchester. En plus du Real, le Paris Saint-Germain serait désormais lui aussi sur la piste de Rodri, selon RMC, opération du dos ou non, même si le milieu des Français est excellemment fourni avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Deux titres de suite en Ligue des champions en disent long.

Rodri lui-même privilégierait un retour en Espagne après sept années passées en Angleterre. Il serait sans doute nettement plus facile à convaincre d’un transfert au Real que son club, qui campe jusqu’ici sur ses positions et ne collabore pas à une opération. Mais Florentino Perez est connu pour savoir se montrer financièrement très convaincant quand il veut obtenir quelque chose. Et après tout, il a fait une promesse aux supporters du Real, qu’il aimerait tenir plus que volontiers.