José Mourinho surprend tout le monde en exprimant son souhait de recruter immédiatement un joueur du FC Barcelone au Real Madrid

José Mourinho n’a pas encore été officiellement nommé entraîneur du Real Madrid que les premières rumeurs de transfert circulent déjà. Selon Mundo Deportivo, qui relaie des informations venues d’Angleterre, Marcus Rashford serait la première recrue visée par le technicien portugais.

Lundi, l’expert des transferts Fabrizio Romano a confirmé que l’arrivée de l’entraîneur de 63 ans au Real Madrid était actée pour deux ans, même si le club n’a pas encore officialisé l’information.

L’une de ses exigences majeures portait sur le contrôle sportif : « The Special One » réclame une liberté totale sur la composition de l’équipe, la sélection des joueurs et la gestion du vestiaire, sans aucune ingérence du club.

Selon Mundo Deportivo, le technicien portugais n’a pas l’intention d’attendre et aurait déjà coché le nom de l’attaquant anglais sur sa short-list. Prêté cette saison par Manchester United au FC Barcelone, Rashford ne semble plus entrer dans les plans des Red Devils.

« Des sources proches de Mourinho affirment qu’il pourrait surprendre tout le monde en recrutant Marcus Rashford », écrit le journal catalan. « Bien que Barcelone souhaite également acquérir définitivement l’Anglais, Mourinho entretient de bonnes relations avec Rashford. »

Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Manchester et remporté l’Europa League. Outre ce lien personnel, Mourinho verrait dans ce transfert un moyen de perturber les plans du FC Barcelone.