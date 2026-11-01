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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a salué Kylian Mbappe et le club pour leur gestion d’une récente polémique liée au marché chinois. Le capitaine de l’équipe de France a essuyé de vives critiques et perdu de lucratifs contrats commerciaux après avoir tenu des propos au sujet de Mao Zedong, ancien dirigeant chinois.

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Mbappé provoque un vif tollé en Chine

Mourinho s’est exprimé sur la polémique entourant Mbappé, après les récents propos de l’attaquant au sujet de Mao Zedong, ancien dirigeant chinois. L’international français a qualifié Mao de dictateur, déclenchant immédiatement de vives réactions sur le lucratif marché chinois.

Face à la montée des critiques, le joueur et le club ont rapidement présenté des excuses officielles cette semaine. La Liga a également dû intervenir : son président, Javier Tebas, a mis en place une cellule de crise et rencontré mercredi l’ambassadeur de Chine Yao Jing pour limiter les dégâts.

Mourinho salue la réaction du club et du joueur

S’exprimant avant le prochain match de Madrid contre le Racing Santander, Mourinho s’est dit satisfait de la manière dont la situation a été gérée. Le technicien portugais a salué la rapidité avec laquelle son attaquant vedette et le club ont réagi pour atténuer les répercussions commerciales et sociales.

« Ce sont les dangers du monde d’aujourd’hui, où, bien souvent, le mieux à faire est de ne pas ouvrir la bouche. Parce que tant de choses que l’on dit ou commente comportent des risques », a déclaré Mourinho, cité par Reuters.

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« Mais je l’ai aussi vu, lui (Mbappé), agir de manière très responsable, aux côtés d’un club qui, à cet égard, a fait preuve de beaucoup de classe. En ce qui nous concerne, l’affaire est close. Nous n’avons rien de plus à dire. Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont tous deux eu la classe de réagir immédiatement et, en tant qu’entraîneur, je me sens très bien représenté par l’un comme par l’autre. »

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De lourdes conséquences commerciales pour l’attaquant

Les répercussions financières sont sévères pour Mbappé : plusieurs grandes marques chinoises ont immédiatement rompu leurs liens avec la superstar. Les entreprises laitières Mengniu et Shanghai Milkground Food Tech, ainsi qu’Eastroc Beverage, ont toutes mis fin à leur collaboration avec le capitaine de l’équipe de France.

Le média d’État chinois China Daily a souligné que ces propos menaçaient ses relations commerciales et rappelaient avec force les limites de l’influence des célébrités. La situation a également affecté la visibilité de l’ensemble de l’équipe dans la région.

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Le diffuseur public Migu a décidé de retirer de sa grille le prochain match de championnat de Madrid. Mourinho a confirmé que, du point de vue de l’encadrement sportif, il n’y avait rien de plus à ajouter sur le sujet.

Le cap est mis sur le match contre Santander

Malgré ces distractions extrasportives, Mourinho et son groupe doivent désormais se reconcentrer sur le championnat. Madrid se prépare à se déplacer dimanche pour affronter Santander, lors d’un match qui ne sera pas diffusé auprès de ses supporters chinois.

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L’équipe voudra à tout prix prendre les trois points pour réduire l’écart en tête du classement. Elle occupe actuellement la troisième place de la Liga, à six points du leader, Barcelone.