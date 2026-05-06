Selon plusieurs médias espagnols, une première rencontre aurait déjà eu lieu entre José Mourinho et des émissaires du Real Madrid. Âgé de 63 ans, le technicien portugais ne souhaite toutefois pas revenir sans garanties : il a posé des conditions strictes.

Récemment, « The Special One » avait exprimé son intention de rester à Benfica, mais une clause de rachat dans son contrat laisse entrevoir un départ cet été. En quête d’un entraîneur capable d’apaiser le groupe, le Real Madrid entend convaincre Mourinho de revenir.

Le technicien portugais a posé une série de conditions draconiennes. En premier lieu, il réclame un contrôle sportif intégral : composition de l’équipe, choix des joueurs, gestion du vestiaire, sans aucune ingérence du club.

Concernant la durée du bail, il refuse un rôle de simple intérimaire mais n’envisage pas non plus un engagement à long terme avant d’avoir évalué le projet ; il opterait donc, selon plusieurs sources, pour un contrat de deux ans.

Sur le plan humain, il souhaite arriver avec son propre staff technique et modifier l’encadrement actuel ; jusqu’à sept joueurs pourraient même être poussés vers la sortie s’ils ne s’inscrivent pas dans sa vision.

Enfin, il réclame des processus internes plus rigoureux : inquiet du nombre élevé de blessures ces dernières années, il veut renforcer son contrôle sur le staff médical et simplifier la communication en ne traitant qu’avec le président Florentino Pérez.

José Mourinho entend superviser chaque détail, y compris la préparation et les déplacements. Selon certaines sources, il voudrait même valider le calendrier des tournées estivales pour maîtriser la charge de travail des joueurs. Ce paquet d’exigences, présenté comme indissociable, conditionne son arrivée : si Florentino Pérez n’y souscrit pas intégralement, le projet pourrait capoter. La décision finale revient désormais au président madrilène.