Jose Mourinho s’exprime sur les rumeurs de départ de Trent Alexander-Arnold, alors que la star du Real Madrid peine à obtenir du temps de jeu

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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a écarté l’idée que Trent Alexander-Arnold puisse quitter le club faute de temps de jeu. Le technicien portugais assure que l’international anglais reste un élément essentiel de son effectif malgré la forte concurrence pour une place dans l’équipe.

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Mourinho écarte les rumeurs de transfert

Mourinho a refroidi les rumeurs selon lesquelles Alexander-Arnold pourrait chercher à partir du Santiago Bernabéu. Le défenseur anglais peine à obtenir un temps de jeu régulier, ce qui alimente les spéculations sur son avenir à long terme.

Mourinho a récemment choisi d’aligner le milieu Federico Valverde au poste de défenseur droit. Ce changement tactique a fait reculer Alexander-Arnold et l’autre latéral, Denzel Dumfries, dans la hiérarchie. L’entraîneur portugais assure toutefois que la situation est parfaitement maîtrisée. Il reste convaincu qu’aucun des deux joueurs ne demandera à quitter la capitale espagnole.

Les choix tactiques avant les sentiments individuels

Écarter deux latéraux de métier au profit de Valverde a été une décision difficile à prendre pour Mourinho. L’entraîneur a reconnu ouvertement sa frustration de devoir laisser des joueurs talentueux hors de son onze de départ.

« Pour commencer, cela me fait mal, a expliqué Mourinho à la presse. Je n’aime pas susciter des sentiments négatifs chez les joueurs, je préfère qu’ils se sentent bien. Quand on construit un effectif avec deux joueurs par poste et qu’on finit par en faire jouer un troisième, ce n’est pas quelque chose que j’apprécie.

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Mais il y a des choses plus importantes que ces sentiments, des choses qui comptent davantage pour l’équipe à un moment donné. J’ai estimé que nous devions changer notre milieu de terrain et faire jouer Fede à ce poste. C’était une décision prise pour l’équipe, pas en fonction des joueurs individuellement. »

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Les joueurs acceptent la décision de l’entraîneur

Malgré la déception de ne pas être titulaires, Alexander-Arnold et Dumfries ont tous deux réagi avec professionnalisme. Mourinho a révélé s’être entretenu avec eux pour leur expliquer clairement les raisons de son choix tactique.

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« Trent et Dumfries ont bien accepté mes explications, a-t-il poursuivi. Ils ont compris que ce choix avait été fait dans l’intérêt du collectif et ne visait personne. Contre Barcelone, les circonstances ont fait que Dumfries a joué et que Trent a également disputé quelques minutes. »

Valverde laissé au repos lors du prochain match

Le calendrier chargé rend la rotation inévitable pour le Real Madrid, et des occasions de jouer vont bientôt se présenter. Mourinho a confirmé que Valverde ne serait pas titulaire lors du prochain match contre le Racing Santander, ouvrant la voie à Alexander-Arnold ou à Dumfries.

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« Demain, Valverde ne sera pas titulaire. Ce sera l’un des deux autres », a déclaré l’entraîneur.