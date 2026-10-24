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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a rejeté l’idée que son équipe devrait déjà être au même niveau que le FC Barcelone, jugeant ces comparaisons « injustes » avant le choc de dimanche. Le technicien portugais devra relever un défi de taille au Camp Nou : son équipe compte six points de retard sur le leader du championnat au classement de la Liga.

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Mourinho appelle à la patience

Mourinho a tempéré l’engouement autour de ce nouveau Clasico, affirmant que son équipe de Madrid était encore en construction, contrairement à la mécanique bien rodée du FC Barcelone. Malgré une récente amélioration de ses résultats, avec notamment quatre victoires consécutives et un succès convaincant 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions, l’ancien entraîneur de Chelsea estime que l’on sous-estime la différence de stabilité entre les deux géants espagnols.

« Je pense que les gens qui croyaient, il y a une semaine, que le Barça allait nous écraser continueront de le penser. Je ne crois pas que le seul match contre Paris, ou la victoire de Madrid (4-1 contre) Leipzig, les fera changer d’avis », a déclaré Mourinho, cité par RTL.

Un nouveau projet en construction à Madrid

L’entraîneur de Madrid a tenu à souligner que, si Hansi Flick a eu beaucoup de temps pour mettre en place sa philosophie au FC Barcelone depuis son arrivée plus tôt en 2024, la situation au Santiago Bernabéu est très différente. Mourinho est arrivé cet été après deux saisons sans trophée majeur pour le Real Madrid et assure que son équipe n’en est encore qu’à ses débuts sous sa direction.

L’entraîneur a fait remarquer qu’entre les pauses suivant la Coupe du monde et les récentes trêves internationales, il avait passé très peu de temps avec l’ensemble de son effectif, ce qui lui avait laissé peu d’occasions de travailler la cohésion tactique à l’entraînement. « Les gens nous regardent comme si nous étions un produit fini, mais les produits finis sont difficiles à trouver dans le football, parce qu’ils ne sont jamais vraiment finis... Pourtant, ils nous voient comme si nous étions à un stade avancé du processus », a poursuivi Mourinho.

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« Nous travaillons depuis trois mois. Si vous retirez la présaison, pendant laquelle les joueurs revenaient (de la Coupe du monde), et la récente trêve internationale, nous avons été ensemble un mois et demi, deux mois... Ce projet n’en est qu’à ses débuts. Nous sommes dans une phase initiale où l’entraîneur apprend, analyse, définit peu à peu la voie à suivre, et où les joueurs apprennent à connaître l’entraîneur... Je pense qu’il est injuste de comparer une équipe dans cet état (à des équipes plus établies). »

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La forme du moment ne compte pas dans le Clasico

Malgré les six points d’écart au classement et la domination du Barça sur la scène nationale, Mourinho refuse de laisser les résultats précédents dicter l’état d’esprit de son équipe avant le week-end. Si le FC Barcelone a récemment connu un rare revers contre le PSG, Madrid aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Mais l’entraîneur assure que l’histoire et la forme récente comptent très peu une fois le coup d’envoi donné en Catalogne.

« Nous sommes sur une bonne dynamique, nous gagnons des matches, nous jouons bien, nous marquons des buts, mais dans le Clasico, ce que vous avez fait avant n’a aucune importance, aucune influence. Le Clasico est unique. D’habitude, le monde du football s’arrête pour le regarder. J’espère que ce sera un grand match. Et que nous gagnerons », a déclaré l’entraîneur.

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La menace Lamine Yamal

La forme de Lamine Yamal fait beaucoup parler avant la rencontre. L’Espagnol de 19 ans est largement considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or. Mourinho a toutefois clairement indiqué que, s’il reconnaît l’immense talent du jeune joueur, il ne bouleversera pas son plan tactique dans le seul but de neutraliser l’influence de l’ailier du FC Barcelone sur le flanc droit.

« C’est un grand joueur, et les grands joueurs, on les respecte », a ajouté Mourinho, interrogé sur sa stratégie défensive. « Respecter est une chose, changer ses plans et son organisation, oublier sa propre identité en est une autre. Nous ne le ferons ni pour lui ni pour aucun autre joueur de grande qualité que nous affronterons. »