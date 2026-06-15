José Mourinho renforce son staff au Real Madrid en recrutant un ancien champion du monde

Tout indique que José Mourinho s’apprête à accueillir un ancien compagnon au sein de son staff technique au Real Madrid. Selon David Ornstein, du site The Athletic, Sami Khedira serait sur le point de faire son retour dans la capitale espagnole.

Khedira, 39 ans, n’est pas un inconnu pour « Special One » : les deux hommes ont déjà collaboré au Real Madrid de 2010 à 2013. Après le départ de Mourinho en 2013, le milieu allemand est resté deux ans supplémentaires au club et a contribué à la victoire en Ligue des champions 2014.

Plus de dix ans après avoir quitté la capitale espagnole, le milieu de terrain est sur le point de revenir pour servir de lien entre le club, les joueurs et le staff, grâce à sa connaissance approfondie du Real et du football espagnol.

Pour Khedira, il s’agira d’un premier pas sur le banc. Le champion du monde 2014 a pris sa retraite en 2021 au Hertha BSC et n’a, depuis, occupé aucune fonction officielle dans le football, même s’il est régulièrement apparu à la télévision comme analyste.

Avec l’arrivée imminente de Khedira, le staff de Mourinho prend forme. Les entraîneurs adjoints João Tralhão et Pedro Machado accompagneront également « The Special One » à Madrid, tout comme l’analyste Roberto Merella, le préparateur physique Antonio Dias et l’entraîneur des gardiens Nuno Santos.

Selon The Athletic, Khedira a devancé son ancien coéquipier Pepe, également pressenti pour ce rôle. Si l’ex-défenseur de 43 ans remplissait les mêmes critères, c’est finalement l’Allemand qui a été choisi.

Mourinho, présenté officiellement comme le nouvel entraîneur du Real Madrid après un transfert de quinze millions d’euros en provenance du Benfica, compte sur lui pour retrouver les sommets après une saison difficile.