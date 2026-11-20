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José Mourinho a lancé un avertissement à Vinicius Jr et au reste de son effectif au Real Madrid : la réputation ne vaut rien au Bernabéu. Alors que le club se prépare à un calendrier hivernal éprouvant, le technicien portugais a rappelé qu’une place de titulaire se gagne à l’entraînement, pas grâce à son statut.

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Mourinho se tourne vers l’avenir

L’entraîneur du Real Madrid a écarté les inquiétudes concernant le début de saison difficile de Vinicius, préférant se concentrer sur le calendrier hivernal chargé. Après que le Brésilien a reconnu avoir manqué de préparation après la Coupe du monde, Mourinho a rapidement tourné la page de ces difficultés. Avec la Coupe du Roi et la Supercoupe qui approchent, l’entraîneur estime que les prochaines semaines offrent à l’ailier une grande occasion de retrouver son meilleur niveau.

Le Portugais attend une réaction de sa star, qui s’est récemment retrouvée sur la touche tandis que Diomande brillait à sa place. « L’été est passé, maintenant c’est l’hiver. Ce qui nous intéresse, c’est le présent. L’important, c’est la manière dont il se prépare pour cette période cruciale. La Coupe du Roi arrive aussi, puis viendra la Supercoupe, en deux matches nous l’espérons, et nous ajoutons le match de février... Nous attendons un bon Vinicius », a déclaré Mourinho, cité par Sport.

Du « problème géant » aux critiques réduites au silence

Mourinho a dénoncé la versatilité des rumeurs dans le football et apporté un soutien ferme à Vinicius après les buts récemment inscrits par l’attaquant contre Singapour et le Japon. Quelques semaines seulement après avoir été qualifié, de manière retentissante, de « problème géant » pour le Real Madrid, le Brésilien a rapidement fait taire ses détracteurs et changé le discours médiatique. Pour son entraîneur, toutefois, ce qui se disait à l’extérieur n’a jamais eu d’importance.

« Il y a deux semaines, les gens parlaient de Vinicius comme du problème géant du Real Madrid. Maintenant qu’il a marqué contre Singapour et le Japon, on parle déjà d’autre chose. Je dis de Vinicius la même chose qu’il y a quatre ou cinq semaines. C’est un joueur incroyable, nous l’aimons, nous avons besoin de lui. »

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Pas de place pour les ego au Bernabéu

Mourinho s’est montré particulièrement ferme lorsqu’on lui a demandé si Vinicius Jr serait titulaire ou remplaçant dans les prochaines semaines. Il en a profité pour fixer une règle à l’ensemble du vestiaire, réaffirmant son approche fondée sur le mérite. « Titulaire, sur le banc, en tribune... Peu importe. Ici, aucun joueur ne bénéficie de privilèges, aucun joueur ne doit jouer par décret. Il y a un groupe qui joue pour le Real Madrid. Le Real Madrid doit avoir un effectif solide et beaucoup de bons joueurs », a déclaré avec fermeté l’ancien entraîneur de Chelsea.

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L’entraîneur envisage une large rotation cette saison et a prévenu que certains grands noms pourraient même être écartés des groupes convoqués pour les matches. Il a indiqué s’attendre à disposer bientôt de plus de 23 joueurs aptes à jouer, ce qui rendra les choix difficiles inévitables. « Je veux des joueurs qui me donnent des options pour réaliser une grande saison. Je veux avoir plus de onze joueurs à ma disposition », a-t-il ajouté.

Réflexions sur le passé et le présent

Alors qu’il effectue un deuxième passage à Madrid, Mourinho a refusé de comparer son effectif actuel au groupe légendaire de 2010. Il a rappelé que, lors de son premier passage, ce groupe avait tout sacrifié pour gagner, tout en reconnaissant que leur relation avait changé pendant sa dernière saison.

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« J’avais le sentiment que le travail était accompli et qu’il valait mieux pour le club entamer une nouvelle étape avec quelqu’un d’un profil différent du mien. Ils n’auraient pas pu faire un meilleur choix avec mon successeur (Ancelotti) », a-t-il confié.