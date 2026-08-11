Selon des informations concordantes de The Athletic et d’AS, le nouvel entraîneur des Merengue souhaite miser sur le joyau brésilien lors de la saison à venir. Endrick ne devrait donc plus quitter les Blancos lors du mercato en cours.





Mourinho aurait pris cette décision avec les dirigeants du club ainsi qu’avec le joueur lui-même. Ainsi, le joueur de 20 ans devrait rester au moins jusqu’à la fin de la phase aller, avant qu’une nouvelle réunion n’ait lieu en janvier afin de discuter de la suite à donner.

Jusqu’à récemment, on spéculait sur la possibilité qu’Endrick, en raison de la forte concurrence en attaque chez les Merengue avec Kylian Mbappe, Vinicius Junior et consorts, ainsi que des chances plutôt faibles qui en découlent d’obtenir du temps de jeu régulier, ne soit de nouveau prêté à un autre club.

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Quelles ont été les dernières performances d’Endrick ?

Lors de la phase retour de la saison passée, le Brésilien avait notamment trouvé refuge chez le club de première division française de l’Olympique Lyon, où il a eu du temps de jeu de manière régulière et a su convaincre par de bonnes performances. En 21 matches au total, il a signé huit buts et huit passes décisives. Ses solides performances lui ont même valu une place dans le groupe brésilien pour la Coupe du monde.

Endrick a également su convaincre jusqu’ici pendant la préparation en cours. Lors du match amical nul 2-2 contre l’AC Florence il y a un peu moins d’une semaine et demie, il a inscrit l’ouverture du score très tôt pour donner l’avantage 1-0 aux Blancos.

Le contrat d’Endrick avec le Real court encore jusqu’en 2030. Jusqu’ici, il a disputé 40 matches officiels avec les Madrilènes, pour un bilan de sept buts et une passe décisive. Lors de la Coupe du monde, qui s’est terminée dès les huitièmes de finale pour le Brésil avec une défaite 2-1 contre la Norvège, le sélectionneur Carlo Ancelotti l’avait fait entrer en jeu à quatre reprises. Endrick n’a pas marqué durant le tournoi.