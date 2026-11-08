Jose Mourinho plaisante sur la « musique horrible » dans le vestiaire du Real Madrid après une huitième victoire consécutive à Valence

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Jose Mourinho a mené le Real Madrid à une victoire écrasante face à Valence, signant ainsi une impressionnante huitième victoire consécutive pour le géant espagnol. Malgré l’efficacité de son équipe sur le terrain, l’entraîneur portugais n’a pas pu s’empêcher de taquiner ses joueurs sur leur façon de célébrer après le match.

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La série de victoires se poursuit à Mestalla

Le Real Madrid a rejoint Barcelone en tête de la Liga, à égalité de points, après une nette victoire 3-0 sur la pelouse de Valence samedi. Federico Valverde a ouvert le score, avant qu’Arda Guler ne confirme sa belle forme avec un but et une passe décisive pour Kylian Mbappe. Les visiteurs abordent ainsi la trêve internationale dans les meilleures dispositions. Ce résultat confirme le redressement de Mourinho : contesté au début de son deuxième passage, il a désormais mené son équipe à huit victoires consécutives, toutes compétitions confondues.

Mourinho a fait preuve de son humour habituel en évoquant l’ambiance dans le vestiaire après le match, révélant un léger désaccord avec ses stars sur les goûts musicaux. « Je vois un vestiaire heureux, avec une musique affreuse et à plein volume », a déclaré l’entraîneur en riant. « Quand nous perdons, nous entrons dans votre chaos, qui peut ensuite gagner l’environnement madrilène et les supporters. Mais ici, nous sommes calmes. »

La défaite dans le derby, une leçon essentielle

Le Real Madrid réalise un sans-faute depuis sa douloureuse défaite dans le derby face à l’Atlético Madrid. Mais Mourinho refuse de s’enflammer devant ce spectaculaire rebond et assure que son vestiaire garde les pieds sur terre. Le technicien a expliqué que son groupe avait tiré de cette défaite face à son rival de la même ville une leçon essentielle pour cerner ses faiblesses, plutôt que de céder à la panique.

Mourinho a souligné le calme de son groupe au cours de cette récente série de victoires. « Ce qui me rend heureux, c’est que nous n’avons jamais connu le chaos ; nous sommes toujours restés calmes. Je me battrai toujours pour que, dans les bons moments, les gens gardent leur équilibre. Je leur dis toujours que gagner des matches dans une équipe comme le Real Madrid ne doit pas provoquer une joie démesurée. Gagner des matches au Real Madrid doit être normal », a expliqué l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter.

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En route vers la barre des 100 victoires

Selon une statistique remarquable mise en avant par MisterChip, Mourinho a remporté 97 des 126 matches de Liga qu’il a dirigés, un taux de victoire exceptionnel parmi les entraîneurs ayant disputé plus de cent rencontres de championnat. Atteindre les 100 victoires lui permettrait de rejoindre un cercle restreint de trois autres entraîneurs seulement à avoir réalisé cet exploit dans l’illustre histoire du club. Son retour semble avoir redonné de l’élan à une équipe qui avait peiné à trouver de la régularité lors des premières semaines de la saison en cours.

« Il (MisterChip) me dit que nous devons gagner le prochain match. Dans la vie, les chiffres impressionnants tombent dans l’oubli et nous ne nous attardons pas sur nos réussites passées. Nous nous concentrons sur le présent, mais je n’en avais aucune idée et c’est une source de fierté. La Liga a accueilli de grands entraîneurs, et afficher de tels chiffres est une raison d’être fier », a déclaré Mourinho.

Le compte à rebours avant le match contre le Celta

Alors que le calendrier national marque temporairement une pause pour la prochaine trêve internationale, le Real Madrid devra attendre deux semaines avant de retrouver la compétition en club. Pendant cette période, nombre de ses stars partiront aux quatre coins du monde pour représenter leurs sélections nationales respectives. Le staff devra donc gérer leur condition physique avec précaution et surveiller à distance les risques de blessure. Une fois cette interruption obligatoire terminée, le groupe se retrouvera dans la capitale espagnole et se tournera vers une reprise très attendue en Liga : il doit recevoir le Celta Vigo devant ses fervents supporters dans l’emblématique stade Santiago Bernabeu.