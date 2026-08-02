« José Mourinho n’est pas convaincu par Endrick : le Brésilien pourrait quitter le Real Madrid via la “voie Nico Paz” »

Endrick suscite l’intérêt concret de l’AS Rome, rapporte La Gazzetta dello Sport. Les Italiens espèrent pouvoir conclure un accord créatif avec le Real Madrid et voient dans le Brésilien polyvalent le renfort idéal en pointe ou sur les ailes.

Endrick a été prêté à l’Olympique Lyonnais la saison dernière parce qu’il ne jouait presque pas sous les ordres de l’entraîneur de l’époque, Xabi Alonso. L’attaquant axial de vingt ans a réalisé une bonne moitié de saison en France, a participé à la Coupe du monde avec le Brésil et est de retour à Madrid, où José Mourinho est désormais aux commandes.

Selon Globo et Marca, Mourinho n’est pas encore convaincu par Endrick, qui a toutefois marqué samedi lors du match amical contre la Fiorentina (2-2). Il est clair que Mourinho voulait disposer d’un nouveau profil d’attaquant dans son effectif, comme le montre le récent recrutement, bouclé rapidement, de Carlos Espí, 21 ans. L’Espagnol, puissant physiquement et mesurant 1,94 mètre, est arrivé de Levante pour 25 millions d’euros.

Le directeur technique de la Roma, Tony D’Amico, met tout en œuvre pour concrétiser ce transfert retentissant et s’est rendu à Madrid, selon La Gazzetta dello Sport, « pour évaluer la faisabilité de l’opération ». Le dirigeant sait toutefois aussi que la Roma ne pourrait et/ou ne voudrait probablement pas payer l’indemnité de transfert réclamée par le Real Madrid.

La Roma mise donc sur un accord à la Nico Paz. L’Argentin avait été vendu en 2024 par le Real à Côme pour la modique somme de six millions d’euros, en échange d’une clause de rachat de seulement neuf millions d’euros.

Paz est devenu une véritable sensation en Serie A et sa valeur marchande a elle aussi grimpé en flèche. Le Real a levé l’option, avant de le revendre ensuite à Côme pour soixante millions d’euros. Le Real a de nouveau négocié une option de rachat, même si elle est cette fois nettement plus élevée : quatre-vingts millions d’euros.

L’entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a longtemps espéré voir Mason Greenwood ou Crysencio Summerville renforcer son effectif, mais ils ont respectivement rejoint Fenerbahçe et Al-Hilal. Les Romains ont désormais jeté leur dévolu sur Endrick, qui est lié jusqu’à la mi-2030 au Santiago Bernabéu.