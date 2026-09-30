Selon un rapport de Sport Bild, il apparaît de plus en plus clairement que l’international anglais sera difficile à conserver pour le club de Bundesliga l’été prochain.

La raison principale est le vif intérêt international suscité par le joueur de 23 ans. Entre-temps, le Real Madrid serait lui aussi entré dans la course : les Merengue recherchent encore des renforts défensifs pour 2027, puisque tant Antonio Rüdiger qu’Eder Militao pourraient quitter le club. Quansah serait l’un des candidats privilégiés de l’entraîneur du Real, Jose Mourinho.

Par ailleurs, de grands clubs de Premier League ont également jeté leur dévolu sur le polyvalent défenseur. Liverpool, d’où Quansah a rejoint Leverkusen à l’été 2025 pour une indemnité de transfert de 35 millions d’euros, disposerait d’une clause de rachat activable en 2027 pour 70 millions d’euros.

La date limite pour activer cette clause est fixée au 15 juin de l’année prochaine. Selon Bild, il n’est pas improbable que les Reds fassent usage de leur option et ramènent Quansah en Angleterre. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement que le défenseur évoluera à Anfield lors de la saison 2027-2028. Liverpool pourrait en effet aussi le revendre directement avec une plus-value.

Getty Images

Quels autres clubs s’intéressent à Jarell Quansah ?

Cela remet aussi dans l’équation, aux côtés du Real Madrid, Chelsea et Arsenal, qui seraient eux aussi intéressés par un transfert. Les Gunners avaient même déjà tenté de détourner Quansah l’été dernier, mais le B04 s’y était opposé.

Arsenal aurait proposé une indemnité de transfert de 65 millions d’euros pour Quansah, mais Leverkusen a estimé que la valeur sportive de l’Anglais était trop élevée et a refusé. Le joueur lui-même a accepté ce veto à son départ.

Du côté de Chelsea aussi, des renseignements auraient déjà été pris au sujet du joueur de 23 ans. Quansah serait particulièrement apprécié par Xabi Alonso en raison de sa taille et de ses qualités techniques supérieures à la moyenne. Une surenchère entre les clubs pourrait au final faire grimper l’indemnité de transfert pour Leverkusen.

Avec le Werkself, Quansah a disputé 50 matches officiels toutes compétitions confondues, pour cinq buts et une passe décisive. Alors qu’il évoluait encore principalement en défense centrale la saison passée sous Kasper Hjulmand, le nouvel entraîneur Carles Martinez l’aligne désormais au poste d’arrière droit.