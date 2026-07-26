Selon un rapport d’ESPN Brasil, contrairement aux attentes récentes, un nouveau prêt d’Endrick est loin d’être improbable.

En raison d’un temps de jeu très limité au Real, le Brésilien avait opté pour un prêt au début de l’année. Il a ensuite réalisé une très bonne demi-saison à l’Olympique Lyonnais, au point de postuler pour le groupe de la Seleção pour la Coupe du monde, et vraisemblablement aussi pour occuper à l’avenir un rôle nettement plus important à Madrid.

Mais alors qu’Endrick lui-même exclut un nouveau prêt et veut désormais absolument s’imposer définitivement chez les Merengue, les dirigeants du Real voient les choses un peu différemment, selon ESPN Brasil . Le club voudrait ainsi prendre, pendant la préparation estivale, une décision concernant celui des deux jeunes avant-centres qui sera cédé : Endrick ou Gonzalo Garcia. Le nouvel entraîneur José Mourinho jouera bien sûr un rôle principal dans ce choix et déterminera lequel des deux lui sera le plus utile. Celui pour lequel Mourinho baissera le pouce devra, si possible, partir afin de libérer de la place dans l’effectif pour d’autres recrues potentielles.

Malgré un prêt convaincant à Lyon, le Real Madrid ne mise-t-il toujours pas sur Endrick ?

Pour Endrick, un nouveau prêt serait certainement assez décevant. Après tout, il était considéré comme le numéro 9 du futur du Real lorsqu’il a rejoint le Bernabéu en 2024 en provenance de Palmeiras, dans un immense battage médiatique. Mais jusqu’ici, le déclic définitif du joueur de 20 ans ne s’est toujours pas produit.





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Après avoir été lancé progressivement lors de sa première saison dans un rôle de joueur de rotation et montré à plusieurs reprises de belles choses, il a été complètement mis de côté durant la première moitié de la saison passée sous les ordres de l’ancien entraîneur du Real, Xabi Alonso. Le prêt à Lyon a donc été la décision idéale : en France, il a accumulé du temps de jeu à haut niveau et retrouvé de la confiance. En 21 apparitions avec Lyon, l’international brésilien a inscrit huit buts et délivré huit passes décisives.

Comment José Mourinho compte-t-il organiser l’attaque du Real Madrid ?

Fidèle à ses ambitions, Endrick veut désormais devenir une figure marquante aussi à Madrid. La question de savoir si cela peut réussir dépend bien sûr largement des plans du nouveau patron. Si Mourinho opte pour une attaque à deux pointes, Endrick aurait de bonnes chances de jouer régulièrement aux côtés de l’indiscutable Kylian Mbappé. En revanche, avec un seul avant-centre, les perspectives d’un temps de jeu important diminueraient.

Le contrat d’Endrick avec le Real court encore jusqu’en 2030. Jusqu’à présent, il a disputé 40 matches officiels avec le club madrilène, pour sept buts et une passe décisive. Lors de la Coupe du monde, qui s’est terminée dès les huitièmes de finale pour le Brésil avec une défaite 2-1 contre la Norvège, le sélectionneur Carlo Ancelotti l’avait fait entrer en jeu à quatre reprises. Endrick n’a toutefois pas réussi à marquer.